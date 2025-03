Vulcabras registra crescimento recorde, supera R$ 1 bi em vendas e anuncia mais dividendos

A Vulcabras (VULC3) teve um desempenho forte em 2024, registrando o melhor ano da sua história. A companhia superou a marca de R$ 1 bilhão em receita bruta no quarto trimestre, com crescimento de 14,7% em relação ao mesmo período de 2023.

No acumulado do ano, a receita líquida somou R$ 3,05 bilhões, refletindo aumento de 8,2% em comparação com 2023.

Apesar de um cenário macroeconômico desafiador, com inflação elevada e taxas de juros altas, a Vulcabras acelerou seu ritmo de crescimento no quarto trimestre de 2024.

A receita líquida no período foi de R$ 905,7 milhões, com aumento de 14,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e o lucro líquido cresceu 16,9%, alcançando R$ 169,2 milhões. A margem líquida recorrente foi de 18,7%, representando um aumento de 0,4 pontos percentuais em comparação com 2023.

“Nosso crescimento no quarto trimestre reflete uma combinação de fatores internos e externos. Estamos com marcas fortes, um portfólio em expansão e uma capacidade de adaptação ágil a um ambiente de incertezas econômicas. O ritmo de crescimento foi mais intenso, e estamos confiantes de que podemos manter esse ritmo em 2025”, afirma Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras.

O Ebitda recorrente do quarto trimestre de 2024 atingiu R$ 192,2 milhões, com uma margem de 21,2%, crescimento de 8,2% comparado ao ano anterior.

No acumulado de 2024, o Ebitda recorrente totalizou R$ 675,6 milhões, com aumento de 5,5%, mantendo a rentabilidade sólida apesar dos desafios.

A Olympikus, principal marca da Vulcabras, impulsionou as vendas com o sucesso da linha Corre, especialmente o Corre 4, que se tornou um dos favoritos entre os corredores brasileiros. A expansão do portfólio e a estratégia de oferecer produtos de alta performance também desempenharam um papel crucial no crescimento da companhia.

O canal de e-commerce teve um desempenho forte, com crescimento de 50,1% no quarto trimestre, alcançando R$ 142,4 milhões e representando 15,7% da receita líquida total da empresa. Mesmo sem estratégias comerciais agressivas, o canal digital fortaleceu a presença da marca e se tornou um pilar fundamental para o crescimento contínuo.

Em 2024, a Vulcabras investiu mais de R$ 200 milhões em CAPEX, com foco no aumento da capacidade produtiva e na inovação. Os principais investimentos foram direcionados para a expansão das fábricas, aquisição de novas máquinas e modernização do parque industrial. Em 2025, maior parte dos investimentos vai para aumentar a capacidade, dada a forte, destaca Bartelle.

"Temos flexibilidade em nossa operação que nos ajuda a lidar com essa incerteza. Por exemplo, a produção é ajustada com base na demanda real, o que nos permite atender o mercado de forma eficiente sem sobrecarregar o estoque. Em momentos de incerteza, nosso modelo de negócios se destaca, pois somos rápidos em reagir às mudanças de demanda", afirma Wagner Dantas, CFO da Vulcabras.

Dividendos

A Vulcabras também segue comprometida com a geração de valor para seus acionistas. A companhia anunciou o pagamento de dividendos mensais de R$ 0,125 por ação nos meses de maio, junho e julho de 2025, o que representa uma rentabilidade de aproximadamente 9,8% ao ano, considerando a cotação atual da ação em torno de R$ 16,00.

Além disso, a companhia deu sequência ao seu programa de recompra de ações, adquirindo 650,8 mil ações no quarto trimestre de 2024, totalizando 3,1 milhões de ações em tesouraria.