Votação do Orçamento, juros na Inglaterra e auxílio desemprego nos EUA: o que move o mercado

Os mercados iniciam esta quinta-feira, 20, ainda repercutindo as decisões de política monetária. Às 9h, o Banco da Inglaterra (BoE) define os juros do país — analistas projetam a manutenção da taxa em 4,5%, diante de incertezas no cenário internacional.

Na véspera, no Brasil, o Copom elevou a Selic para 14,25%. O Banco Central da China, por sua vez, manteve as taxas de referência inalteradas, com a LPR de 1 ano em 3,1% e a de 5 anos em 3,6%.

Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve decidiu manter os juros entre 4,25% e 4,50%, alertando que as tarifas do governo de Donald Trump podem atrasar a desinflação e afetar o crescimento.

Entre os indicadores previstos para o dia, destaque para a segunda prévia de março do IGP-M, divulgada pela FGV às 8h, e para os pedidos de auxílio-desemprego (9h30) nos EUA.

Após o fechamento do mercado, as empresas Automob, Brava Energia, Cemig, Cyrela, Eneva, Hapvida, Hypera, Movida e Petz divulgam seus balanços.

Votação do orçamento

No cenário político, a votação da proposta orçamentária para 2025 na Comissão Mista de Orçamento (CMO), que estava prevista para sexta-feira, 21, foi antecipada para hoje. Depois da votação na CMO, a proposta poderá ser votada pelo Congresso.

O relator, senador Angelo Coronel, explicou que a demora na apresentação do relatório ocorreu a pedido do Poder Executivo, que sugeriu ajustes, incluindo o remanejamento de recursos para o Auxílio Gás. Caso haja novos atrasos, a votação poderá ser adiada para abril, já que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, acompanharão o presidente Lula em uma viagem ao Japão no sábado, 22.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, após o Banco Central da China manter os juros inalterados. O Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2,16%, enquanto o CSI 300, da China continental, recuou 0,88%. Já na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,32%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 1,16%. No Japão, os mercados permaneceram fechados devido a um feriado local.

Na Europa, as bolsas abriram em queda, com investidores aguardando a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. O índice Stoxx 600 recuava 0,59% no meio da manhã em Londres, após quatro pregões consecutivos de alta. O DAX, da Alemanha, registrava queda de 1,27%.

Nos Estados Unidos, os futuros operavam em leve baixa, após a forte recuperação dos índices na quarta-feira. Os contratos do Dow Jones caíam 0,2%, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq 100 recuavam 0,3% e 0,4%, respectivamente.