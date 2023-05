Votação de urgência do arcabouço fiscal, C&A emite dívida e o que mais move o mercado

O mercado internacional iniciou esta quarta-feira, 17, sem uma direção definida, ainda com o imbróglio do teto da dívida americana no radar. Casa Branca e republicanos seguem negociando a suspensão do teto, o que voltaria a permitir a emissão de títulos pelo Tesouro dos Estados Unidos. Sem o aval do Congresso, Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, afirmou que não teria dinheiro para cumprir todos seus pagamentos a artir de 1 de junho.

Negociações do teto da dívida nos EUA

Ainda sem um acordo, o presidente Joe Biden passou a se envolver diretamente nas negociações com o Congresso americano. Na véspera, Biden se encontrou com líderes do partido Republicano e os sinais foram de avanços. O republicano e presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse após a reunião com o presidente que "é possível chegar-se a um acordo até o fim da semana". Novas conversas entre Biden e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, são esperadas, segundo a CNN americana.

IPC da Europa

As declarações contribuem com as leves altas do mercado de futuros americano, mas sem espaço para euforia. Na Europa, o Stoxx 600 opera em leve queda. Por lá, saíram os dados revisados do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) de abril, que confirmaram a alta anual de 7%. Na comparação mensal, o IPC caiu de 0,7% para 0,6% em relação à primeira prévia.

Vendas do varejo brasileiro

No Brasil, serão divulgados os números da Pesquisa Mensal de Comércio, que irá revelar o nível das vendas do varejo de março. Espera-se uma queda de 0,8% das vendas frente ao mês anterior e de 0,1% contra março do ano passado.

Votação de urgência do arcabouço

A maior atenção do mercado brasileiro, no entanto, deverá estar em Brasília. Isso porque está prevista para esta quarta-feira, 17, a votação da urgência do projeto que define o novo arcabouço fiscal do Brasil. A votação do mérito da proposta deve ficar para a próxima semana, mas esta já é vista como um primeiro teste de apoio ao governo.

Se aprovada em votação da urgência, a proposta ficaria livre de ter que passar pelas comissões da Câmara, acelerando seu andamento. Serão necessários 257 votos favoráveis.

C&A emite dívida de R$ 200 milhões

A C&A (CEAB3) informou na última noite ter aprovado a emissão de R$ 200 milhões em notas comerciais escriturais. O custo da dívida será de 100% do DI + 2,7 ao ano. O prazo de vencimento estabelecido foi de 730 dias contados da data de emissão. A emissão será feita por meio de oferta pública com garantia firme.

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa caiu 0,77% para 108.194 pontos nesta terça-feira, 16, em realização após oito pregões consecutivos de alta e pressionado pelas ações do Magazine Luiza (MGLU3). Mais cedo, o índice subia com investidores digerindo o relatório do novo arcabouço fiscal divulgado na última noite e a mudança na política de preços da Petrobras.