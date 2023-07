Votação da reforma tributária, prévia do payroll e o que mais move o mercado

O mercado internacional dá continuidade à maior aversão ao risco nesta quinta-feira, 6, com investidores ainda digerindo a ata da última decisão do Federal Reserve (Fed), enquanto aguardam por dados da economia americana que serão divulgados nesta manhã.

Dados do ADP e ISM nos EUA

A grande expectativa é para os números de criação de empregos privados do ADP e para os de atividade do ISM. O ADP, previsto para às 9h15, deve revelar a criação de 228.000 empregos privados no mês de junho, segundo consenso de mercado, contra 278.000 do mês anterior. O indicador é considerado uma "prévia" dos números oficiais do payroll, que irão sair nesta sexta-feira, 7. Para o Índice de Gerente de Compras (PMI) não-manufatura do ISM a projeção do mercado é de fique em 51 pontos, levemente acima da linha que divide a expansão da contração da atividade.

Ata do Fomc e seu efeitos

Os dados de atividade e desemprego têm sido observados de perto pelo mercado, que segue tentando entender os próximos passos do Fed. Em ata divulgada na última tarde, o banco central americano revelou que parte dos membros de seu comitê de política monetária, o Fomc, defenderam uma nova alta de juros na decisão passada. A ata também mostrou haver um consenso entre seus membros para que o Fomc volte a elevar a taxa de juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões, ainda que em um ritmo mais lento.

"A divulgação de ontem das atas do FOMC de junho deu muito poucos motivos para duvidar da determinação do Fed em continuar aumentando as taxas. A narrativa da ata do FOMC foi inequivocamente hawkish [favorável ao aperto monetário]", disse em relatório Francesco Pesole, estrategista de câmbio do banco ING.

Com as perspectivas de juros cada vez mais altos nos Estados Unidos, investidores voltaram a comprar dólar, que se valoriza nesta manhã contra moedas emergentes. O índice DXY, que mede a variação do dólar contra divisas fortes, chegou a bater a máxima do mês nesta madrugada, mas perdeu força.

Nas bolsas, as quedas são registradas da Ásia à Europa. Os índices futuros de Nova York também recuam nesta manhã.

Reforma deverá ser votada nesta quinta

Apesar do cenário externo negativo, no Brasil, um possível avanço da reforma tributária nesta quinta poderá trazer algum alívio às negociações locais. A previsão é de que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) seja debatida na Câmara a partir das 11h. A votação do texto está marcada para às 18h, após o encerramento do pregão.

As discussões da reforma deverão ser acompanhadas pelo mercado, já que eventuais mudanças podem ter efeitos econômicos significativos sobre um ou outro setor. Estima-se que a reforma, que busca maior simplificação e eficiência na cobrança de impostos, destrave 12% do PIB do Brasil em 15 anos.

Por ser uma PEC, a reforma tributária deverá ser aprovada em dois turnos na Câmara antes de ser enviada ao Senado. Ainda estão na fila para aprovação na Câmara o voto de qualidade do Carf e o novo arcabouço fiscal, que retornou à Câmara após ter sofrido mudanças no Senado.

Ibovespa ontem

O Ibovespa fechou em alta de 0,4% nesta quarta-feira, 5, e subiu aos 119.594 pontos com a ajuda das ações locais. A expectativa dos investidores é que o enfraquecimento da inflação leve a um corte dos juros já em agosto, o que seria especialmente benéfico para os papéis domésticos.