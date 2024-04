Volvo tem queda nas receitas e ações chegam a cair 8%

As ações da Volvo chegaram a cair 8% nesta quarta-feira, 24, depois do anúncio de queda nas receitas no primeiro trimestre de 2024. A montadora sueca teve US$ 8,6 bilhões em receitas nos primeiros três meses do ano, uma queda de 2% comparando com o mesmo período do ano passado. Às 9h39, horário de Brasília, as ações da empresa sueca subiam 0,58%.

Já as vendas no varejo cresceram 12% na comparação anual, com quase 183 mil carros vendidos, depois das vendas de março terem batido recorde histórico mensal, de acordo com a CNBC.

O CEO Jim Rowan falou que enquanto o crescimento das vendas foi generalizado, o foco da empresa em automóveis premium deixou-a menos exposta ao aumento da concorrência e ao enfraquecimento dos gastos dos consumidores.

A empresa disse que os resultados mostram que a companhia "está no caminho" para alcançar a meta de aumentar em pelo menos 15% as vendas anuais. "Tivemos um início de ano bem forte, com nosso primeiro trimestre mostrando fundamentos sólidos para encararmos o resto do ano", falou Rowan em comunicado.

Esse crescimento da Volvo envolve um aumento modesto nas vendas de veículos elétricos, já que a empresa dobrou sua aposta na categoria. As margens brutas de VE aumentaram para 16% no primeiro trimestre - foi de 7% no ano anterior.

"Eu acho que estamos um pouco na frente de alguns de nossos competidores e nosso plano e permanecer assim", disse o CEO.

"Nosso foco não é apenas entregar os melhores veículos elétricos com as tecnologias mais modernas. Queremos fazer isso também com margens sólidas", explicou Rowan.