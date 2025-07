Volume de negociação de títulos de alto risco atinge recorde diário em 2025, aponta JPMorgan

O volume médio diário de negociação de títulos de alto risco - um mercado avaliado em US$ 1,4 trilhão - atingiu um recorde em 2025, de acordo com relatório do JPMorgan Chase & Co. Desde o início do ano, as operações movimentaram em média US$ 17,1 bilhões por dia, registrando alta de 14% em relação a julho de 2024, com destaque para o segundo trimestre, que registrou média ainda maior, de US$ 17,3 bilhões diários, segundo a Bloomberg.

Em todos os meses de 2025, o volume médio diário de negociações superou a marca de US$ 15 bilhões, conforme dados da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (Finra).

Esse aumento ocorre em meio a uma fase de elevada volatilidade nos mercados, impulsionada pelos anúncios tarifários do governo dos EUA. Em abril de 2025, o volume de negociações superou o recorde anterior registrado em março do mesmo ano, segundo analistas do JPMorgan.

Essa instabilidade levou fundos multimercados a se desfazerem rapidamente de títulos corporativos de alto risco, pressionados por rígidos limites de exposição, que aceleraram a liquidação das posições.

Em resposta, gestores de fundos têm ampliado significativamente suas apostas em papéis de maior risco, aproveitando o momento para realizar operações rápidas e de grande escala.

Cenário

O uso de negociações eletrônicas no mercado de títulos de alto rendimento cresceu 90% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo análise do Barclays Plc. Apenas em abril, foram movimentados US$ 43 bilhões em operações de portfólio, ante US$ 15 bilhões em abril de 2024.

O mercado de títulos com grau de investimento também acompanhou essa tendência, atingindo volume recorde de US$ 100 bilhões no mesmo mês.

Para atender à crescente demanda, o JPMorgan lançou recentemente seu primeiro ETF ativo focado em títulos de alto risco, destacando rendimentos elevados, baixa inadimplência e o ambiente competitivo do crédito privado tradicional. Enquanto os ETFs oferecem uma forma mais acessível de investimento em larga escala, a negociação de portfólio permite maior personalização e agilidade na alocação dos ativos.