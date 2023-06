Minério de ferro em alta, volta do feriado, expectativa com Fed e o que mais move os mercados

A expectativa para a próxima decisão do Fed, na quarta-feira da semana que vem, 14, já está se refletindo nos mercados. Os índices futuros dos EUA e as bolsas da Europa operam em baixa com os investidores se preparando para a decisão.

Há, no entanto, uma percepção maior de que o Fed deve pausar o aumento na taxa de juros americanos. Essa aposta ganhou forças com a divulgação na quinta-feira, 8, dos pedidos de auxílio desemprego, que cresceram ao maior nível desde outubro de 2021, sinalizando uma descaleração econômica,

Na Ásia, as bolsas fecharam em alta refletindo o dia positivo da quinta-feira em Wall Street. Além disso, a inflação da China veio mais fraca do que o esperado e seis bancos estatais chineses cortaram taxas de depósito, o que abre caminho para corte de juros do Banco Central Chinês e para novos estímulos de Pequim para a economia. O minério de ferro também subiu com força em Cingapura e Dalian.

Sem operação ontem, os investidores da Bolsa brasileira tem alguma sinalização de clima com o principal fundo de índice brasileiro negociado em Nova York, o EWZ, que fechou em alta de 0,71%, a US$ 31,03. Foi especialmente impulsionado pela alta dos ADRs de Vale (1,08%) e Petrobras (1,80%).

Desempenho dos indicadores próximo às 7h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): -0,22%

S&P 500 futuro (Nova York): -0,11%

Nasdaq futuro (Nova York): -0,01%

DAX (Frankfurt): -0,23%

CAC 40 (Paris): -0,17%

FTSE 100 (Londres): -0,17%

Stoxx 600 (Europa): -0,16%

Hang Seng (Hong Kong): +0,53%

Volta do feriado de Corpus Christi

A bolsa brasileira volta a abrir hoje depois de ficar fechada na véspera para o feriado de Corpus Christi. Na quarta-feira, o Ibovespa renovou a máxima do ano, e fechou aos 115.488 pontos. O otimismo ganhou novo fôlego com a divulgação do IPCA, que, em maio, caiu para o menor patamar em quase três anos. O dado aumentou a pressão pelo início do ciclo de corte de juros, o que derrubou os juros futuros e impulsionou a bolsa.

Feriado reduz atividade política

O feriado de Corpus Christi ajudou a reduzir as atividades em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou na última semana que o arcabouço fiscal será votado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) apenas na próxima semana.

Minério de Ferro

Os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura fecharam em alta de 2,13%, a US$ 112,55 a tonelada, e os contratos á vista avançaram 1,97%, a US$ 113,80 por tonelada. Em Dalian, na China, a commodity subiu 3,44%, a US$ 113,91.

À espera do Fed

Em semana mais curta, investidores devem ficar na expectativa para a próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que acontece nos dias 13 e 14 de junho. A maioria das projeções do mercado (66,2%) aposta em uma manutenção da taxa de juros, que está atualmente no patamar entre 5% e 5,25% ao ano, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

