Volta de feriado com reação ao Fed, decisão do BoE e balanço da Petrobras: o que mais move o mercado

Investidores brasileiros voltam do feriado de Finados nesta quinta-feira, 3, após reação negativa do mercado internacional à decisão do Federal Reserve na véspera. Bolsas dos Estados Unidos fecharam o último pregão em forte queda, com o índice Nasdaq chegando a cair mais de 3%. O EWZ, ETF de ações brasileiras negociado em Wall Street, caiu 2,96%.

O Fomc, o comitê de política monetária do Fed, confirmou sua quarta elevação consecutiva de 0,75 ponto percentual, levando o juro para o intervalo entre 3,75% e 4%. O Fed também indicou que pode haver espaço para reduzir o ritmo de alta de juros a partir da próxima reunião, em dezembro. A alta e a sinalização saíram como esperado, mas indicações do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o aperto monetário pode ser mais longo que o inicialmente previsto preocuparam investistores.

Após a decisão, cresceram apostas de que o Fed reduza o ritmo para uma alta de 0,5 p.p. na próxima, mas investidores ainda precificam 43% de chance de mais uma elevação de 0,75 p.p. em dezembro. O tom contracionista, porém, foi sentido nas projeções para 2023, com investidores vendo maior probabilidade de o juro americano chegar na casa dos 5% ainda no início do ano. Segundo monitor do CME, a chance maior é de a taxa não ir além do intervalo entre 5% e 5,25%, mas parte dos investidores veem chance de o juro ir para mais próximo de 6% ainda no primeiro semestre do ano que vem.

"Uma interpretação da coletiva é a de que Powell tentou mudar a narrativa de quão rápido o Fed estaria caminhando para quão alto a taxa terminal terá que subir por e quanto tempo terá que permanecer elevada", disseram em nota estrategistas do banco ING.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,30 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,54%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,65%

DAX (Frankfurt): - 0,95%

CAC 40 (Paris): - 0,70%

FTSE 100 (Londres): - 0,40%

Stoxx 600 (Europa): - 0,88%

Hang Seng (Hong Kong): - 3,08%

Decisão do BoE

Nesta quinta, será vez do Bank of England (BoE), o banco central britânico, atualizar suas taxas de juros. A grande expectativa é de que o ritmo acelere de 0,5 p.p. para 0,75 p.p. de alta, levando o juro para 3%. A decisão, prevista para às 9h (de Brasília) será a primeira após a crise de credibilidade motivada pelo plano fiscal da ex-primeira ministra Liz Truss.

Para o mercado, as taxas de juros devem continuar subindo no Reino Unido até o ano que vem, quando devem atingir 5%. O ING, no entanto, vê as expectativas do mercado como exageradas. "Nossa opinião é que é improvável que a taxa ultrapasse 4%. Segundo o banco, mesmo que o BoE suba sua taxa em 0,75 p.p. nesta quinta, o ritmo deve diminuir já nas próximas reuniões.

Petrobras (PETR4) divulga balanço

A Petrobras (PETR4) irá divulgar seu balanço do terceiro trimestre após o encerramento do pregão desta quinta. "Esperamos que a empresa reporte uma contração em seus resultados do 3T22, com preços mais baixos de petróleo e combustível e produção estável no trimestre. Apesar disso, esperamos que a geração de caixa permaneça forte", disseram analistas do Itaú BBA em relatório. A expectativa do banco é de que os dividendos da companhia fiquem entre R$ 2,80 e R$ 3,80 por ação.

Resultado do Banco Pan (BPAN4)

Quem já divulgou seus números do terceiro trimestre nesta manhã foi o Banco Pan, que registrou lucro líquido de R$ 193 milhões no período, em linha com o registrado no mesmo período do ano passado. A despesa líquida de provisão de crédito foi de R$ 488 milhões contra R$ 378 milhões do terceiro trimestre de 2021.

"Apesar de uma maior provisão de crédito nos últimos trimestres, mantivemos nosso lucro líquido principalmente devido ao aumento nas receitas de serviços, ao controle das despesas totais e à manutenção da margem financeira robusta", disse a fintech na apresentação do resultado.

Outros balanços

Renner (LREN3), Alpargatas (ALPA4), Fleury (FLRY3), GPA (PCAR3), AES Brasil (AESB3), Sanepar (SAPR3), Marcopolo (POMO4)e BR Properties (BRPR3), Tegma (TEGM3) e Tenda (TEND3) também apresentam seus respectivos balanços nesta quinta. Todos esses após o fechamento do mercado.