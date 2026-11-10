Vivo lucra 30% mais no 3º tri e ganha até com a rede de cobre que está desligando

O que aconteceu? A Vivo (VIVT3) teve lucro líquido de R$ 2,46 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 30,1% em relação ao mesmo período de 2025 e o maior avanço desde o fim de 2023.

teve no terceiro trimestre de 2026, em relação ao mesmo período de 2025 e o maior avanço desde o fim de 2023. O salto veio da receita maior, de despesas operacionais estáveis, da queda na depreciação da antiga rede de cobre e de R$ 366 milhões em ganhos com a venda desses ativos.

A receita líquida subiu 7,2% , para R$ 16 bilhões, com pós-pago e venda de celulares crescendo acima da média.

, para R$ 16 bilhões, com pós-pago e venda de celulares crescendo acima da média. O fluxo de caixa livre avançou 37,7% , para R$ 2,43 bilhões, ajudado também por menos impostos pagos e pela devolução de depósitos judiciais.

, para R$ 2,43 bilhões, ajudado também por menos impostos pagos e pela devolução de depósitos judiciais. A operadora já pagou R$ 6,99 bilhões aos acionistas até setembro e reafirmou a promessa de distribuir pelo menos 100% do lucro de 2026.

O lucro da Vivo (VIVT3) cresceu no terceiro trimestre de 2026 em um ritmo quatro vezes maior que o da receita. A Telefônica Brasil, dona da marca, lucrou R$ 2,456 bilhões entre julho e setembro, alta de 30,1% sobre os R$ 1,888 bilhão do mesmo período de 2025, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 10. É o maior crescimento anual desde o quarto trimestre de 2023.

No acumulado de nove meses, o lucro soma R$ 5,29 bilhões, alta de 23,3%. O lucro por ação foi de R$ 0,77 no trimestre, ante R$ 0,59 um ano antes. O resultado contrasta com o da concorrente TIM, que viu o lucro normalizado recuar 7,8% no mesmo período.

Por que o lucro da Vivo subiu 30%?

A alta começa na operação. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que mede a geração de caixa do negócio) cresceu 10%, para R$ 7,136 bilhões, com margem de 44,5%, 1,1 ponto percentual acima de um ano antes. O Ebitda após arrendamentos, que desconta o aluguel de torres e outras estruturas, avançou 10,8%, para R$ 5,689 bilhões.

Parte desse ganho veio da rede de cobre, tecnologia antiga de telefonia fixa e internet que a Vivo está desligando. A empresa registrou R$ 366 milhões em ganhos com a venda de ativos, principalmente ligados ao cobre, e a linha de outras receitas operacionais somou R$ 365 milhões, alta de 69,4%.

O cobre também pesou menos abaixo do Ebitda. A depreciação e amortização caiu 2,9%, para R$ 3,611 bilhões, com o fim da depreciação acelerada de tecnologias antigas. A Vivo vinha lançando como despesa, em ritmo mais rápido, o desgaste de equipamentos que seriam desativados, e essa conta se encerrou. Na comparação com o segundo trimestre, a queda da linha foi de 9,4%.

Com isso, o lucro operacional (Ebit) subiu 27,3%, para R$ 3,524 bilhões. Do outro lado, a despesa financeira líquida aumentou 12,4%, para R$ 749 milhões, com menor receita de aplicações, maior correção monetária de um passivo ligado à TFF, taxa de fiscalização do Fistel, e o crescimento das obrigações com arrendamentos. A conta de impostos subiu 47%, para R$ 316 milhões.

Pós-pago e celulares puxam a receita

A receita líquida somou R$ 16,023 bilhões, alta de 7,2%. Os serviços móveis, que respondem por quase dois terços do faturamento, cresceram 7,4%, para R$ 10,437 bilhões. O destaque foi o pós-pago, com receita 9,1% maior, de R$ 9,113 bilhões, o equivalente a 87,3% da receita móvel. O pré-pago recuou 2,9%, para R$ 1,324 bilhão.

A venda de aparelhos e eletrônicos teve o crescimento mais forte, de 26,6%, para R$ 1,113 bilhão. A Vivo afirma que mais de 15% dos iPhone 18 Pro vendidos em suas lojas saíram com o AppleCare, serviço de proteção da Apple que a operadora foi a primeira da América Latina a oferecer.

A receita fixa cresceu 2,7%, para R$ 4,473 bilhões. A fibra até a casa do cliente (FTTH) avançou 5,7%, para R$ 2,092 bilhões, e a receita de dados corporativos, tecnologia e serviços digitais subiu 4,9%, para R$ 1,453 bilhão. As demais receitas fixas, que incluem telefone fixo, internet por cobre e TV por IP, caíram 6,2%.

Os números de celular e fibra foram afetados por um ajuste pontual. A Vivo redistribuiu entre as duas linhas a receita do Vivo Total, pacote que combina fibra e pós-pago em uma única fatura, para refletir melhor o preço de mercado de cada produto. A mudança favoreceu a receita móvel e reduziu o gasto médio do cliente de fibra, mas, segundo a companhia, não alterou a receita total de serviços.

Mais clientes e cancelamentos em baixa

A Vivo terminou setembro com 120,2 milhões de acessos, 3% a mais que um ano antes. Na telefonia móvel foram 106,4 milhões de linhas (+3,4%), com o pós-pago chegando a 74,7 milhões (+7,1%). Sem contar conexões entre máquinas (M2M) e modems de internet móvel, o pós-pago somou 53,4 milhões de clientes, 3,5 milhões a mais em 12 meses. O pré-pago encolheu 4,5%, para 31,7 milhões.

O gasto médio mensal por cliente (ARPU) do pós-pago ficou em R$ 53,80, alta de 0,6%. Considerando toda a base móvel, o indicador subiu 4,4%, para R$ 32,90. A taxa mensal de cancelamentos (churn) do pós-pago se manteve em 1%, e a do pré-pago caiu de 3,9% para 3,3%.

A participação de mercado na telefonia móvel, segundo dados da Anatel, recuou de 38,2% para 37,8%. No pós-pago, foi de 40,4% para 39,4%.

O 5G da Vivo chegou a 1.012 municípios, 310 a mais em 12 meses, cobrindo 73% da população, e um terço dos clientes já usa a rede. No trimestre, a operadora lançou o Vivo Satélite, em parceria com a Starlink, que permite a celulares se conectarem diretamente a satélites em áreas sem cobertura. A Vivo diz ser a primeira operadora do país a oferecer o serviço, que esquenta a disputa pela tecnologia no Brasil.

Na fibra, a cobertura chegou a 32,4 milhões de domicílios (+6,4%), e as casas conectadas, a 8,4 milhões (+10,8%). A penetração, que mede quantos dos domicílios cobertos de fato contratam o serviço, subiu 1 ponto, para 26%. O churn da fibra ficou em 1,4%, ante 1,5% um ano antes.

O Vivo Total respondeu por 86,2% das novas conexões de fibra nas lojas próprias e já soma 4 milhões de clientes, alta de 27,8%, o equivalente a 48% da base de fibra. Já as linhas fixas de cobre caíram 45,6% em um ano, para 943 mil.

Serviços além da conexão crescem mais rápido

A receita de novos negócios, que vão além da conectividade, cresceu 17,4% no trimestre. Para o consumidor final, essa linha avançou 37,1%. Streaming e outros aplicativos cobrados na conta (OTTs) faturaram R$ 965 milhões em 12 meses (+30,5%), com 4,8 milhões de assinantes. Os serviços financeiros do Vivo Pay, como empréstimos e seguros, somaram R$ 458 milhões (+13,6%), e a área de saúde, com o Vale Saúde, R$ 133 milhões (+46,4%).

Com conexão e serviços somados, a receita mensal média por CPF chegou a R$ 69,80, alta de 8%. No mercado corporativo, os serviços digitais, como nuvem, cibersegurança e internet das coisas, faturaram R$ 5,6 bilhões em 12 meses, alta de 10,9%, e já respondem por 8,9% da receita total.

Despesas estáveis e margem maior

Os custos totais subiram 5%, para R$ 8,887 bilhões, abaixo do avanço da receita. A maior pressão veio do custo dos produtos vendidos, que saltou 37,9% e acompanhou a venda maior de celulares, eletrônicos e equipamentos para empresas.

As despesas da operação ficaram estáveis, em R$ 5,728 bilhões. Os gastos com pessoal subiram 7,8%, e os gerais e administrativos, 14,3%, com investimentos em nuvem, software e sistemas. Em compensação, as despesas comerciais e de infraestrutura caíram 0,9%, com renegociação de contratos, menor custo de logística e ganhos com a incorporação da FiBrasil. A provisão para calotes (PDD) subiu 1,8%, para R$ 405 milhões, e ficou em 2,5% da receita.

Caixa livre volta a acelerar

Depois de um segundo trimestre em que o caixa livre da Vivo encolheu mesmo com lucro maior, a geração de caixa ganhou força. Os investimentos (capex) caíram 1,6%, para R$ 2,561 bilhões, o equivalente a 16% da receita, 1,4 ponto a menos que um ano antes. Cerca de 75% do valor foi para as redes móvel e fixa.

Com Ebitda maior e investimento menor, o fluxo de caixa operacional (Ebitda menos investimentos) subiu 17,8%, para R$ 4,575 bilhões, com margem de 28,6%, uma das maiores já registradas pela empresa. Após arrendamentos, a alta foi de 23,6%, para R$ 3,128 bilhões.

O fluxo de caixa livre, dinheiro que sobra depois de despesas, investimentos e impostos, cresceu 37,7%, para R$ 2,426 bilhões. Além da operação, ajudaram a reversão de depósitos judiciais e a queda de 23,6% nos impostos pagos, em parte compensadas por mais recursos empatados no capital de giro. Em nove meses, o caixa livre soma R$ 7,29 bilhões, alta de 6,1%. Em 12 meses, a geração de caixa livre equivale a 10% do valor de mercado da companhia.

A Vivo terminou setembro com caixa líquido de R$ 2,42 bilhões, ou seja, mais dinheiro em caixa e aplicações do que dívidas financeiras, sem contar arrendamentos. A dívida bruta subiu 21,1%, para R$ 4,82 bilhões, depois que a empresa assumiu R$ 0,9 bilhão em debêntures da FiBrasil. Incluindo arrendamentos, a dívida líquida é de R$ 13,8 bilhões, ou 0,5 vez o Ebitda de 12 meses. A conta não inclui R$ 7,5 bilhões da TFF do Fistel referentes ao período de 2020 a 2026.

Quanto a Vivo já devolveu aos acionistas?

Até setembro, a Vivo pagou R$ 6,99 bilhões aos acionistas, 9,6% a mais do que em todo o ano de 2025. O valor reúne R$ 2,99 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP), forma de remuneração que reduz o imposto da empresa, declarados no ano passado, e R$ 4 bilhões em redução de capital, quando a companhia devolve aos sócios parte do dinheiro investido no negócio.

Nesta terça, a diretoria marcou para 15 de dezembro o pagamento de R$ 325 milhões em JCP declarados em fevereiro, o que eleva o total pago em 2026 a R$ 7,315 bilhões. Há ainda R$ 3,195 bilhões em JCP declarados neste ano, a serem pagos até 30 de abril de 2027, e R$ 1 bilhão disponível para recompra de ações até fevereiro. A empresa reafirmou o compromisso de distribuir no mínimo 100% do lucro de 2026.

As ações da Vivo terminaram setembro cotadas a R$ 29,81, queda de 9,9% em relação ao fim de 2025, segundo a companhia. Considerando os proventos, a perda é de cerca de 4%, enquanto o Ibovespa subiu 15,6% no período. Com isso, o papel passou a ser negociado a 13,4 vezes o lucro dos últimos 12 meses, ante 17,6 vezes no fim do ano passado. Após os balanços do segundo trimestre, as ações de TIM e Vivo lideraram as perdas do Ibovespa.

A Vivo apresenta os resultados a analistas nesta quarta-feira, 11, às 11h.