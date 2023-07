Viveo (VVEO3) quer levantar até R$ 1,4 bi em nova oferta de ações

A empresa de saúde Viveo (VVEO3) vai novamente à Bolsa para tentar levantar entre R$ 800 milhões e R$ 1,41 bilhão em uma oferta subsequente de ações.

Inicialmente, a companhia vai ofertar 36.697.248 de novas ações. Numa segunda fase, considerando lote adicional, o fundo Genoma VI, que detém mais de 40% do capital social, faria parte da oferta secundária, colocando 28.000.000 de suas pouco mais de 116 milhões de ações detidas.

A expectativa de chegar a R$ 1,41 bilhão considerando o lote adicional é com base no preço de R$ 21,80, do pregão de sexta-feira, 21. O preço fixado por ação deve ser divulgado no dia 01 de agosto, com os novos papéis sendo negociados na Bolsa a partir de 03 de agosto.

A Viveo entrou na Bolsa em agosto 2021, com as ações precificadas a R$ 19,92, o piso da faixa da oferta.

Destinação dos recursos

O uso do dinheiro obtido deve ser "para capital de giro, reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada", diz a empresa. A companhia enecerrou o primeiro trimestre com R$ 700 milhões de caixa e equivalente, uma redução de R$ 343 milhões ante o mesmo período do ano anterior.

"A nossa alavancagem proforma está em 2,67x e seguimos trabalhando na melhoria do capital de giro e geração de caixa", observou a companhia no relatório sobre os resultado do primeiro trimestre. A empresa divulgará seus números do segundo trimestre no dia 14 de agosto.