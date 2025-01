Vitória de Trump movimenta mercados, mas incertezas econômicas desafiam investidores

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial de novembro nos EUA desencadeou um rali imediato nos mercados financeiros, com ações disparando, o dólar em alta e o Bitcoin quebrando recordes. Dois meses depois, o republicano retorna hoje à Casa Branca, e apenas parte desses ganhos se mantém.

Restam ainda muitas dúvidas sobre como o republicano vai dirigir a maior economia americana. A reversão foi mais evidente no mercado de ações, onde o índice S&P 500 devolveu uma parte considerável de seu "salto de Trump" à medida que investidores começaram a questionar os cortes de juros antecipados pelo Federal Reserve (o banco central dos EUA) e o impacto das propostas políticas da nova administração sobre os preços das ações.

A curva de rendimento dos títulos do Tesouro americano também se inclinou acentuadamente desde o final de novembro, após uma queda inicial. Enquanto isso, Bitcoin e dólar mantiveram seus ganhos.

Os riscos das tarifas e guerras comerciais

O verdadeiro teste para essas apostas começa agora, com a posse de Trump marcada para esta segunda-feira no Congresso dos EUA. Tarifas de importação representam o maior risco, gerando temores de que os planos do governo possam levar a guerras comerciais mais prolongadas e imprevisíveis do que durante seu primeiro mandato.

Projeções de Wall Street

Profissionais de Wall Street também se preocupam com eventuais ações contra a imigração e como elas podem impactar a economia dos EUA. Além disso, há receios de tensões geopolíticas, com Trump já mirando em aliados tradicionais dos EUA, como Canadá, México e Europa.

“Previsão é um modo educado de dizer palpite, mas precisamos fazer suposições sobre essas políticas porque elas afetarão o cenário econômico”, diz Andrew Hollenhorst, economista-chefe do Citigroup nos EUA, falando sobre suas projeções para o ano.

Os setores que mais reagiram

Ações: O entusiasmo inicial com a vitória de Trump apareceu rapidamente em alguns segmentos do mercado de ações, como o de empresas de pequena capitalização. O índice Russell 2000 subiu 5,8% no dia seguinte à eleição, sua melhor sessão em dois anos.

A lógica era simples: as políticas comerciais protecionistas da nova administração beneficiariam principalmente empresas que geram a maior parte de sua receita internamente.

No entanto, o entusiasmo desapareceu rapidamente com a perspectiva de o protecionismo de Trump provocar inflação e obrigar o Fed a manter juros altos. O índice subiu 8% de 5 a 25 de novembro, mas devolveu grande parte desse ganho nas semanas seguintes.

“Como muitas dessas ações são marginalmente lucrativas ou mesmo deficitárias, dependem de financiamento para se manterem, e taxas de juros mais altas prejudicam essa narrativa”, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.

Moedas: A expressão mais pura do “comércio Trump” pré-eleição foi a aposta de alta no dólar, com base em tarifas e nas possibilidades inflacionárias da política fiscal mais flexível esperada para sua administração.

Um índice da Bloomberg que mede o dólar subiu 5% nas 10 semanas desde o dia da eleição, semelhante aos ganhos observados após a vitória de Trump em 2016.

O impacto nas criptomoedas

Trump, antes cético em relação às criptomoedas, agora se tornou um apoiador declarado. Ele planeja emitir uma ordem executiva para priorizar a política de criptomoedas e dar aos líderes do setor uma voz em sua administração.

Além disso, pretende reduzir regulações e criar uma reserva estratégica de Bitcoin do governo americano.

A cotação do Bitcoin bateu recorde em meados de dezembro, ganhando cerca de 50% desde 5 de novembro. O índice Bloomberg Galaxy Crypto Index, que contempla moedas digitais, subiu 11% no dia após a eleição e acumulou mais 29% desde então.