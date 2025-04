Vítima do efeito Ozempic? Vigilantes do Peso se prepara para entrar em recuperação judicial

A WW International, dona do programa que ficou conhecido no Brasil como Vigilantes do Peso, está se preparando para entrar com um pedido de recuperação judicial dentro de algumas semanas após fechar um acordo de reestruturação de dívida com a maioria de seus credores. As informações são da Bloomberg.

A WeightWatchers, que vende planos de dieta e produtos para perda de peso, tem lutado contra uma dívida de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em meio à queda na receita e ao surgimento de medicamentos como o Ozempic.

A empresa quer executar um pedido que lhe permitiria sair rapidamente do Capítulo 11, mecanismo que pode ser acionado tanto por empresas que estejam com dificuldades financeiras, quanto pelos credores.

Esse instrumento é usado para suspender a execução de dívidas e permitir que a empresa formule um plano de reestruturação que permita à companhia seguir operante por mais tempo para pagar seus credores.

De acordo com a Bloomberg, as operações diárias da companhia não seriam impactadas pela falência. A empresa pretende permanecer como uma entidade de capital aberto.

As ações da empresa fecharam na quarta-feira abaixo de US$ 0,15, abaixo do pico pós-pandemia de mais de US$ 40.

Fim das operações no Brasil

Em março do ano passado, o Vigilantes do Peso anunciou o fim de suas operações no Brasil. O encerramento ocorreu após quase 50 anos de atividade no país.