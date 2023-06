Virgin Galactic, de Richard Branson, começa voos comerciais ao espaço em junho

A Virgin Galactic, do bilionário Richard Branson, vai começar a realizar seus voos para o espaço até o fim desse mês. A notícia animou o mercado e as ações da empresa estão saltando mais de 42% no pré-mercado da Bolsa de Nova York, a Nyse.

A primeira missão está prevista para acontecer entre 27 e 30 de junho. A segunda deve acontecer ainda no começo de agosto.

As passagens para os voos comerciais foram vendidas em 2022, por nada menos que US$ 450 mil cada. Algo na casa de R$ 2 milhões por passagem, considerando a conversão.

O voo, chamado Galactic 01, incluirá pesquisadores da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália.

Em 2021, a empresa já tinha feito uma viagem ao espaço ainda não comercial, justamente com o dono da empresa, Branson.