Victoria’s Secret suspende divulgação de resultados após incidente de segurança

O incidente de segurança no sistema da Victoria’s Secret, varejista de moda íntima, fez com que a empresa suspendesse a divulgação de seus resultados do primeiro trimestre de 2025. A divulgação dos dados estava prevista para esta quinta-feira, 5 de junho, mas a nova data ainda não foi informada.

Medidas adotadas pela empresa após o ataque

Em comunicado divulgado ao mercado, a empresa afirmou que desativou temporariamente seus sistemas corporativos e seu site de e-commerce no dia 26 de maio de 2025.

O site foi restaurado em 29 de maio e o trabalho segue para restaurar o acesso total aos sistemas corporativos. O incidente também afetou certas funções limitadas nas lojas Victoria’s Secret e PINK, a maioria das quais já foi restabelecida.

Impacto no resultado financeiro e divulgação

Segundo a Victoria’s Secret, o incidente não impactou os resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre fiscal de 2025. Entretanto, o processo de restauração impediu que os funcionários acessassem determinados sistemas e informações necessários para a divulgação dos resultados financeiros da companhia, referentes ao trimestre encerrado em 3 de maio de 2025.