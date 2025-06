Victoria’s Secret passa por pressão de investidores após queda de 56% nas ações

A Victoria’s Secret voltou ao centro das atenções nesta segunda-feira, 16, após a notícia de que o fundo Barington Capital Group comprou uma participação na companhia e pretende pressionar por mudanças na estratégia e no conselho da varejista. A informação foi divulgada pela Bloomberg, citando fontes próximas ao assunto.

As ações da companhia chegaram a subir cerca de 3% no pré-mercado, após acumularem uma queda de 56% no ano até a última sexta-feira. O movimento reflete o aumento da pressão dos investidores em meio às dificuldades enfrentadas pela marca, que hoje tem valor de mercado de US$ 1,45 bilhão.

O Barington se soma a outro investidor, o BBRC International, que no início de junho também cobrou mudanças no conselho. O grupo, que vem ampliando sua participação na Victoria’s Secret, acusa a empresa de má gestão e decisões desastrosas no nível estratégico.

Para se proteger da investida do BBRC, controlado pelo investidor Brett Blundy, a Victoria’s Secret adotou uma poison pill, mecanismo que dificulta a concentração de ações e busca evitar uma possível tomada de controle.

Desde que Hillary Super assumiu o cargo de CEO em setembro do ano passado, a companhia tem buscado renovar sua liderança e reposicionar as marcas para atrair um público mais jovem.

O plano de recuperação da companhia enfrenta desafios externos, como o aumento da concorrência, especialmente de marcas como Skims, fundada pela influenciadora Kim Kardashian, além de tarifas e do enfraquecimento do consumo nos Estados Unidos.

A companhia também prevê um impacto de US$ 20 milhões nas vendas do trimestre atual, resultado de um incidente de segurança que deixou seu site fora do ar por três dias em maio.