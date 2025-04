Vice-presidente da Honda pede demissão após conduta inapropriada

Uma das maiores fabricantes de veículos do mundo anunciou nesta segunda-feira, 7, a renuncia do vice-presidente, Shinji Aoyama, que enfrenta uma alegação de conduta inapropriada durante uma reunião social fora do expediente.

Em um comunicado aos investidores, o Comitê de Auditoria informou que abriu uma investigação sobre o caso, compilou um plano de ação disciplinar e buscou opiniões de especialistas externos. O Conselho de Administração estava programado para tomar uma decisão sobre a ação disciplinar. Porém, Aoyama apresentou um aviso de renúncia hoje.

O Conselho de Administração da Empresa determinou que “é apropriado que o Sr. Aoyama renuncie ao seu cargo”.

O presidente da empresa, Toshihiro Mibe, também devolverá voluntariamente 20% de sua remuneração mensal por um período de dois meses.

“É profundamente lamentável que um indivíduo posicionado como líder na gestão da empresa, e que deve dar o exemplo de respeito aos direitos humanos e conformidade com leis e regulamentos relevantes, tenha se tornado alvo de uma alegação de conduta contrária a esses princípios. A empresa pede sinceras desculpas por qualquer desconforto causado por tal conduta, e pela perturbação e preocupação significativas que causou a todas as partes interessadas”, diz a companhia.

Shinji Aoyama entrou em 1986 e passou sua carreira na montadora sediada em Tóquio, com passagens como líder de negócios de motocicletas e de operações na América do Norte.

A Honda informou que anunciará uma nova estrutura em breve.