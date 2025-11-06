Vibra registra queda de 87% no lucro ajustado, para R$ 546 milhões

A distribuidora de combustíveis Vibra (VBBR3) registrou baixa de 87% no lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 2025 em relação a igual período de 2024, saindo de R$ 4,201 bilhões para R$ 546 milhões. O resultado do 3T24 havia sido distorcido por ganhos de crédito fiscal da LC 194/22, no valor de R$ 4,075 bilhões.

Sem ajustes, o lucro líquido teria sido de R$ 407 milhões, um recuo de 90,3% na comparação anual.

O Ebitda ajustado consolidado foi de R$ 1,8 bilhão, uma redução de 9%, impactada, principalmente, por efeitos não recorrentes relevantes.

Além disso, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 647 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo os ganhos financeiros de R$ 131 milhões da mesma etapa de 2024.

A receita líquida somou R$ 48,563 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 4,6% na comparação com igual etapa de 2024.

A Vibra registrou volume total de 9,3 milhões de m³,"refletindo estabilidade e eficiência operacional em um ambiente de mercado equilibrado".

O lucro bruto ajustado atingiu a cifra de R$ 2,671 bilhões no 3T25, um aumento de 14,5% na comparação com igual etapa de 2024. A margem bruta foi de 5,5% no 3T25, alta de 0,5 p.p. na comparação ano a ano.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 18,750 bilhões, um crescimento de 101,6% na comparação com a mesma etapa de 2024.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 2,7 vezes em setembro/25, alta de 2,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.