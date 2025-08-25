Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Vibra é destaque entre distribuidoras de combustível, mas precisa de margens melhores, diz BBI

Ex-BR Distribuidora também lida com 'sombra' da Petrobras, que se prepara para voltar ao negócio de distribuição

Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra /Divulgação)

Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra /Divulgação)

Augusto Diniz
Augusto Diniz

Redator

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14h53.

Os dados de distribuição de combustíveis de julho, divulgados pela a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apontam que a Vibra Energia (VBBR3) foi a que mais se destacou entre as as três operadoras grandes do setor – que tem Raízen (RAIZ4), por meio da Shell, e Ultrapar (UGPA3), através do Ipiranga.

No mês passado, a Vibra ganhou 0,81 pp de mercado de distribuição de combustíveis, impulsionada pelos aumentos nos segmentos etanol (+0,22 pp) e diesel (+1,23 pp) - especialmente no diesel B2B (+2,1 pp).

O Bradesco BBI aponta que é o segundo mês consecutivo de recuperação de participação da Vibra, desta vez com um desempenho muito forte no diesel B2B. É também o terceiro mês consecutivo de ganhos de participação no etanol.

Mensagem otimista, mas é preciso melhores margens

No entanto, a questão é quando a empresa voltará a aumentar as margens comerciais para manter sua participação de mercado, indagam os analistas.

O BBI lembra que a Vibra inicia o terceiro trimestre do ano com uma projeção de margem de R$ 170/m³ e uma mensagem positiva sobre os ventos favoráveis ​​das ações, apoiada pelos CBIOs (crédito de descarbonização) e pela solidariedade fiscal em São Paulo (programa para coibir fraude no pagamento de impostos).

No segundo trimestre desse ano, a margem Ebitda da distribuição de combustíveis da Vibra ficou em R$ 113/m³, cerca de 5% inferior ao consenso de mercado por conta de concorrência e preços inferiores de produtos. Mas a empresa está otimista com a recuperação no mercado.

Petrobras na sombra

Em julho, a Vibra teve forte baixa nas ações por conta de rumores de que a Petrobras (PETR4) planeja voltar ao segmento de distribuição de combustível.

A Vibra é a ex-BR Distribuidora, privatizada em 2021 e que pertencia a própria Petrobras. Há receio de que a estatal reestabeleça negócios na área do varejo para controlar os preços dos combustíveis.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasVibra EnergiaANP

Mais de Invest

Nubank tem mais duas recomendações de compra: cinco casas deram 'upgrade' na ação após balanço

Ibovespa opera em alta com mercado repercutindo Boletim Focus

Crédito com garantia de veículo se fortalece como alternativa financeira

As ações da Krispy Kreme estão caindo — e a culpa pode ser do McDonald's

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil precisa saber conversar com Estados Unidos e China, diz Tarcísio

Casual

EXAME lança hub de conteúdo sobre bem-estar e reforça cobertura de inovação em saúde e performance

Mercados

Nubank tem mais duas recomendações de compra: cinco casas deram 'upgrade' na ação após balanço

Future of Money

Ações da Sharps Technology saltam 60% após empresa anunciar reserva de Solana