Vibra é destaque entre distribuidoras de combustível, mas precisa de margens melhores, diz BBI

Os dados de distribuição de combustíveis de julho, divulgados pela a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apontam que a Vibra Energia (VBBR3) foi a que mais se destacou entre as as três operadoras grandes do setor – que tem Raízen (RAIZ4), por meio da Shell, e Ultrapar (UGPA3), através do Ipiranga.

No mês passado, a Vibra ganhou 0,81 pp de mercado de distribuição de combustíveis, impulsionada pelos aumentos nos segmentos etanol (+0,22 pp) e diesel (+1,23 pp) - especialmente no diesel B2B (+2,1 pp).

O Bradesco BBI aponta que é o segundo mês consecutivo de recuperação de participação da Vibra, desta vez com um desempenho muito forte no diesel B2B. É também o terceiro mês consecutivo de ganhos de participação no etanol.

Mensagem otimista, mas é preciso melhores margens

No entanto, a questão é quando a empresa voltará a aumentar as margens comerciais para manter sua participação de mercado, indagam os analistas.

O BBI lembra que a Vibra inicia o terceiro trimestre do ano com uma projeção de margem de R$ 170/m³ e uma mensagem positiva sobre os ventos favoráveis ​​das ações, apoiada pelos CBIOs (crédito de descarbonização) e pela solidariedade fiscal em São Paulo (programa para coibir fraude no pagamento de impostos).

No segundo trimestre desse ano, a margem Ebitda da distribuição de combustíveis da Vibra ficou em R$ 113/m³, cerca de 5% inferior ao consenso de mercado por conta de concorrência e preços inferiores de produtos. Mas a empresa está otimista com a recuperação no mercado.

Petrobras na sombra

Em julho, a Vibra teve forte baixa nas ações por conta de rumores de que a Petrobras (PETR4) planeja voltar ao segmento de distribuição de combustível.

A Vibra é a ex-BR Distribuidora, privatizada em 2021 e que pertencia a própria Petrobras. Há receio de que a estatal reestabeleça negócios na área do varejo para controlar os preços dos combustíveis.