Vendas do Prime Day nos EUA caem 41% no primeiro dia, diz consultoria; Amazon contesta números

As vendas do Prime Day da Amazon registraram forte queda de 41% no primeiro dia do evento em 2025, segundo dados da Momentum Commerce, consultoria que gerencia vendas online nos Estados Unidos de marcas como Crocs, Beats e Therabody.

A empresa, que movimenta cerca de US$ 7 bilhões por ano na plataforma, apontou que a extensão da campanha promocional de dois para quatro dias reduziu a urgência de compra e levou consumidores a adiarem decisões, à espera de descontos melhores.

Segundo a Bloomberg, consumidores estariam adotando um comportamento mais cauteloso, adicionando itens ao carrinho, mas esperando os dias seguintes da promoção.

Para John Shea, fundador e CEO da Momentum, as versões anteriores da campanha, mais curtas, incentivavam compras rápidas por medo de perder as ofertas. Ele afirmou que “tudo depende dessa estratégia de quatro dias ser um sucesso” e que a Amazon “sacrificou muito no primeiro dia”, classificando o cenário como “altamente imprevisível”.

A Amazon, inicialmente, se recusou a comentar os dados. Após a publicação da reportagem pela Bloomberg, a empresa enviou um comunicado dizendo que os números são “imprecisos” e típicos de consultorias terceirizadas “sem acesso aos dados reais”. A gigante do varejo, no entanto, não esclareceu quais números estariam errados.

Ainda assim, o mercado financeiro demonstrou otimismo: as ações da Amazon subiram 1,5% no dia, movimento em linha com papéis de outras big techs como Microsoft e Alphabet.

Em entrevista à Bloomberg Television, Jamil Ghani, chefe do programa Prime, afirmou que a decisão de dobrar a duração da campanha foi baseada em pedidos dos próprios clientes. Segundo ele, a Amazon está satisfeita com o engajamento até agora, destacando o crescimento nas vendas de itens de uso cotidiano, como fitas para clareamento dental.

Dados da Numerator indicam que quase dois terços das compras feitas no primeiro dia custaram menos de US$ 20, enquanto apenas 3% ultrapassaram os US$ 100. Os itens mais vendidos foram detergente Dawn, shakes de proteína Premier e secante para lava-louças Finish. O gasto médio por domicílio foi de US$ 106, abaixo dos US$ 110 registrados no primeiro dia do evento no ano passado.

Segundo aAdobe Inc., os consumidores americanos gastaram US$ 7,9 bilhões online apenas na terça-feira, um avanço de 9,9% em relação ao primeiro dia do Prime Day de 2024. A expectativa é que o total movimentado nos quatro dias de promoção atinja US$ 23,8 bilhões, impulsionado também pelas ofertas paralelas de varejistas como Walmart e Target.

Para Shea, da Momentum, o efeito do Prime Day sobre os concorrentes está mais forte neste ano, ampliando a disputa pela atenção dos consumidores em meio a um ambiente de incertezas econômicas marcado também pelas tarifas comerciais do governo de Donald Trump.