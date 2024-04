Vendas de Stellantis caem no 1º trimestre nos EUA; Ford vai melhor que o esperado

As vendas da fabricante automotiva FCA US (Stellantis) caíram 10% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a Ford registrou um crescimento superior ao esperado pelo mercado.

Entre janeiro e março, a FCA vendeu 332.540 veículos, uma redução de 10% em 12 meses. A empresa especializada em serviços automotivos, Cox Automotive, previa queda de 9,1%.

As marcas Ram (-26%), de caminhonetes e SUVs, e Dodge (-16%) tiveram o pior desempenho, enquanto a Jeep conseguiu um pequeno crescimento de 2% e a Chrysler se comportou muito melhor, com alta de 9% em suas entregas.

A Stellantis registrou aumento de 82% nas vendas de híbridos recarregáveis, conhecidos pela sigla PHEV, veículos que vêm equipados com motor a combustão e um pequeno motor elétrico.

A marca Jeep foi a mais vendida do grupo no primeiro trimestre com 157.039 unidades, à frente de Ram (95.308), Dodge (42.948), Chrysler (34.806), Alfa Romeo (2.285) e Fiat (154).

A Stellantis é resultado da fusão, em janeiro de 2021, dos grupos Peugeot-Citroën (PSA), da França, e o ítalo-americano Fiat Chrysler (FCA).

A Ford, por sua vez, anunciou nesta quarta um aumento de 6,8% de suas vendas no primeiro trimestre, para 508.083 unidades.

O número é inferior às previsões da Cox Automotive (+7,9%), mas superior ao esperado pelo mercado.

Segundo a Ford, a preferência crescente por modelos híbridos de caminhonetes e SUVs, em detrimento dos modelos estritamente a combustão, lhe permitiu registrar um recorde trimestral de vendas para este tipo de veículo com motores combinados (+42%, ou 38.421 unidades).

Já as vendas de veículos totalmente elétricos da Ford "começaram o ano de vento em popa", com expansão de 86% sobre o primeiro trimestre do ano passado, para alcançarem um total de 20.223 exemplares. A empresa afirma que ocupa o segundo lugar neste mercado, atrás apenas da Tesla, do bilionário Elon Musk.