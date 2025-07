Vendas da Unilever crescem 3,8% em 2º tri com destaque para a divisão de sorvetes

As vendas da Unilever subiram mais do que o esperado no segundo trimestre, impulsionadas por marcas de cuidados pessoais como o sabonete Dove e pelo forte desempenho da divisão de sorvetes, que a empresa pretende desmembrar em breve.

A fabricante dos sorvetes Ben & Jerry’s e da maionese Hellmann’s reportou que as vendas subjacentes aumentaram 3,8% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima das estimativas dos analistas, segundo reportagem da Bloomberg.

Novo CEO, novos horizontes

A Unilever está passando por um processo de reestruturação sob o comando do CEO Fernando Fernandez, que assumiu o cargo em março e tem priorizado divisões com maior potencial de crescimento, além de vender marcas de alimentos com desempenho insatisfatório.

O plano também inclui a separação da divisão de sorvetes, que terá listagem principal na Holanda e deve ser concluída até meados de novembro. A empresa manterá cerca de 20% de participação no negócio por até cinco anos.

A reportagem destaca que a decisão de desmembrar a divisão faz parte do plano de reestruturação mais amplo anunciado pelo ex-CEO Hein Schumacher. A unidade vinha perdendo participação de mercado há anos, quando a companhia concluiu que teria melhor desempenho como um negócio independente.

Liderada por Peter ter Kulve, a divisão de sorvetes vem otimizando sua cadeia de suprimentos e construindo uma equipe de vendas global em preparação para o desmembramento. No segundo trimestre, as vendas da unidade cresceram 7,1%, impulsionadas pelas marcas Magnum e Cornetto.

Recuperação na China

A Unilever tem enfrentado uma desaceleração do consumo na China. A empresa afirmou que espera melhora nos negócios no segundo semestre, após uma queda nas vendas subjacentes no primeiro.

A companhia também anunciou que fará investimentos "desproporcionais" nos Estados Unidos e na Índia. O crescimento na América do Norte tem sido liderado por marcas voltadas ao bem-estar, como os produtos de hidratação Liquid I.V. e os suplementos capilares Nutrafol.