Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Vendas da Renner desaceleram no 4º tri, mas lucro do ano foi recorde

A administração atribuiu o ritmo mais moderado no trimestre a fatores macroeconômicos e climáticos

4º tri da Renner: fraco no começo, mas recuperou fôlego (Renner/Divulgação)

4º tri da Renner: fraco no começo, mas recuperou fôlego (Renner/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 19h12.

A Lojas Renner encerrou 2025 com lucro líquido recorde e avanço nas principais métricas operacionais, embora o quarto trimestre tenha mostrado um ritmo mais moderado de crescimento em vendas.

Na reta final de 2025, o lucro líquido da varejista somou R$ 552,6 milhões, alta de 13,4% na comparação anual. O EBITDA total ajustado alcançou R$ 1,116 bilhão, crescimento de 9%, enquanto a receita líquida de varejo atingiu R$ 4,35 bilhões, avanço de 4,3% sobre o mesmo período do ano anterior.

No consolidado do ano, o resultado foi ainda mais forte. A empresa registrou lucro líquido de R$ 1,46 bilhão em 2025, crescimento de 21,8% frente a 2024. O EBITDA total ajustado somou R$ 3,19 bilhões, alta de 20,3%, e a receita líquida de varejo atingiu R$ 13,84 bilhões, aumento de 9,2%.

O desempenho anual reflete ganhos de eficiência e crescimento de mercado. Segundo a companhia, as vendas avançaram acima da média do setor.

“As vendas do varejo avançaram 9,2%, refletindo ganhos relevantes de market share e fortalecimento da nossa liderança no varejo de moda brasileiro”, afirmou o CEO Fabio Faccio na mensagem aos investidores.

Desaceleração nas vendas no fim do ano

Apesar do avanço nos resultados, o quarto trimestre mostrou desaceleração em vendas em mesmas lojas (SSS), usado para mostrar o desempenho de unidades abertas há pelo menos um ano.

No período, o SSS de varejo cresceu 3,3%, enquanto o SSS de vestuário avançou 4,0%. No acumulado do ano, porém, o crescimento foi significativamente maior: 8,1% no varejo e 8,9% em vestuário.

A administração atribuiu o ritmo mais moderado no trimestre a fatores macroeconômicos e climáticos.

“O quarto trimestre iniciou mais desafiador, impactado por condições climáticas atipicamente mais frias e por um consumidor mais endividado e com menor poder de consumo”, afirmou a empresa.

Ainda assim, a companhia afirma que o desempenho melhorou ao longo dos meses.

"O desempenho se fortaleceu ao longo do trimestre, impulsionado pela execução comercial e forte aceitação de nossa coleção.”

Coleções e conversão ajudaram o trimestre

A melhora no desempenho foi atribuída principalmente à execução de moda (capacidade da empresa de ajustar rapidamente o sortimento de produtos, lançamentos e reposições de coleção de acordo com o comportamento de vendas nas lojas) e à boa aceitação das coleções.

“As coleções tiveram boa aceitação, destacando-se a categoria esporte e a linha praia.”

Segundo a companhia, houve também aumento da conversão (taxa de clientes que entram na loja e efetivamente realizam uma compra) e do ticket médio, mesmo com menor fluxo nas lojas.

“Apesar do fluxo menor, houve aumento da conversão por parte dos clientes e do ticket médio — impulsionado principalmente por um mix de produtos com mais freshness.

Margens maiores e controle de despesas

Outro destaque do resultado foi a expansão de rentabilidade.

A margem EBITDA total ajustada chegou a 25,6% no quarto trimestre, avanço de 1,1 ponto percentual na comparação anual. No acumulado do ano, a margem subiu para 23%, ganho de 2,1 pontos percentuais.

A companhia atribuiu parte desse resultado à disciplina operacional e à menor intensidade promocional.

“A margem bruta expandiu para 56,5%, fruto da gestão disciplinada de estoque e menor atividade promocional.”

Geração de caixa e estrutura conservadora

A Renner também manteve forte geração de caixa.

O fluxo de caixa livre foi de R$ 561 milhões no quarto trimestre e R$ 1,44 bilhão no acumulado do ano..

A companhia encerrou o período com R$ 1,9 bilhão em caixa e posição líquida de caixa de R$ 1,5 bilhão, indicando estrutura de capital conservadora.

"Encerramos o ano com R$ 1,5 bilhão em caixa líquido, assegurando a solidez do balanço e flexibilidade para investir em crescimento com disciplina”, disse o CEO.

Expansão e estratégia

Em 2025, a companhia abriu 34 novas lojas, ampliando sua presença no país e reforçando a estratégia de crescimento físico e digital.

Apesar de classificar o ambiente macroeconômico como mais desafiador, a empresa mantém perspectivas positivas para os próximos anos.

“Encerramos 2025 motivados pelo progresso alcançado pela companhia”, afirmou Faccio, destacando a confiança na estratégia de crescimento e na capacidade de execução do grupo.

Acompanhe tudo sobre:RennerVarejo

Mais de Invest

Grendene tem vendas fracas no 4º tri, com macro e concorrência chinesa

No Fleury, 2025 foi ano de aquisições — mas o destaque foi o crescimento orgânico

Ibovespa cai 2,64% e quase perde os 180 mil pontos, com piora da aversão ao risco

Ação da Nvidia cai com proposta de Trump para controlar exportação de chips

Mais na Exame

Mundo

6º dia de guerra no Irã: Trump quer escolher novo líder iraniano e se opõe a filho de Khamenei

Mercados

Grendene tem vendas fracas no 4º tri, com macro e concorrência chinesa

ESG

A revolução verde da Fórmula 1: novos carros prometem cortar até 60% das emissões

Economia

Balança comercial do Brasil registra superávit de US$ 4,2 bilhões em fevereiro