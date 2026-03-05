Vendas da Renner desaceleram no 4º tri, mas lucro do ano foi recorde

4º tri da Renner: fraco no começo, mas recuperou fôlego (Renner/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 19h12.
A Lojas Renner encerrou 2025 com lucro líquido recorde e avanço nas principais métricas operacionais, embora o quarto trimestre tenha mostrado um ritmo mais moderado de crescimento em vendas.
Na reta final de 2025, o lucro líquido da varejista somou R$ 552,6 milhões, alta de 13,4% na comparação anual. O EBITDA total ajustado alcançou R$ 1,116 bilhão, crescimento de 9%, enquanto a receita líquida de varejo atingiu R$ 4,35 bilhões, avanço de 4,3% sobre o mesmo período do ano anterior.
No consolidado do ano, o resultado foi ainda mais forte. A empresa registrou lucro líquido de R$ 1,46 bilhão em 2025, crescimento de 21,8% frente a 2024. O EBITDA total ajustado somou R$ 3,19 bilhões, alta de 20,3%, e a receita líquida de varejo atingiu R$ 13,84 bilhões, aumento de 9,2%.
O desempenho anual reflete ganhos de eficiência e crescimento de mercado. Segundo a companhia, as vendas avançaram acima da média do setor.
“As vendas do varejo avançaram 9,2%, refletindo ganhos relevantes de market share e fortalecimento da nossa liderança no varejo de moda brasileiro”, afirmou o CEO Fabio Faccio na mensagem aos investidores.
Apesar do avanço nos resultados, o quarto trimestre mostrou desaceleração em vendas em mesmas lojas (SSS), usado para mostrar o desempenho de unidades abertas há pelo menos um ano.
No período, o SSS de varejo cresceu 3,3%, enquanto o SSS de vestuário avançou 4,0%. No acumulado do ano, porém, o crescimento foi significativamente maior: 8,1% no varejo e 8,9% em vestuário.
A administração atribuiu o ritmo mais moderado no trimestre a fatores macroeconômicos e climáticos.
“O quarto trimestre iniciou mais desafiador, impactado por condições climáticas atipicamente mais frias e por um consumidor mais endividado e com menor poder de consumo”, afirmou a empresa.
Ainda assim, a companhia afirma que o desempenho melhorou ao longo dos meses.
"O desempenho se fortaleceu ao longo do trimestre, impulsionado pela execução comercial e forte aceitação de nossa coleção.”
A melhora no desempenho foi atribuída principalmente à execução de moda (capacidade da empresa de ajustar rapidamente o sortimento de produtos, lançamentos e reposições de coleção de acordo com o comportamento de vendas nas lojas) e à boa aceitação das coleções.
“As coleções tiveram boa aceitação, destacando-se a categoria esporte e a linha praia.”
Segundo a companhia, houve também aumento da conversão (taxa de clientes que entram na loja e efetivamente realizam uma compra) e do ticket médio, mesmo com menor fluxo nas lojas.
“Apesar do fluxo menor, houve aumento da conversão por parte dos clientes e do ticket médio — impulsionado principalmente por um mix de produtos com mais freshness.”
Outro destaque do resultado foi a expansão de rentabilidade.
A margem EBITDA total ajustada chegou a 25,6% no quarto trimestre, avanço de 1,1 ponto percentual na comparação anual. No acumulado do ano, a margem subiu para 23%, ganho de 2,1 pontos percentuais.
A companhia atribuiu parte desse resultado à disciplina operacional e à menor intensidade promocional.
“A margem bruta expandiu para 56,5%, fruto da gestão disciplinada de estoque e menor atividade promocional.”
A Renner também manteve forte geração de caixa.
O fluxo de caixa livre foi de R$ 561 milhões no quarto trimestre e R$ 1,44 bilhão no acumulado do ano..
A companhia encerrou o período com R$ 1,9 bilhão em caixa e posição líquida de caixa de R$ 1,5 bilhão, indicando estrutura de capital conservadora.
"Encerramos o ano com R$ 1,5 bilhão em caixa líquido, assegurando a solidez do balanço e flexibilidade para investir em crescimento com disciplina”, disse o CEO.
Em 2025, a companhia abriu 34 novas lojas, ampliando sua presença no país e reforçando a estratégia de crescimento físico e digital.
Apesar de classificar o ambiente macroeconômico como mais desafiador, a empresa mantém perspectivas positivas para os próximos anos.
“Encerramos 2025 motivados pelo progresso alcançado pela companhia”, afirmou Faccio, destacando a confiança na estratégia de crescimento e na capacidade de execução do grupo.