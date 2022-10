Vendas da Multiplan crescem 28% no 3º trim. e atingem novo recorde

A empresa de shopping centers Multiplan (MULT3) divulgou na noite desta quarta-feira, 5, sua prévia operacional para o terceiro trimestre, onde a companhia alcançou um novo recorde. As vendas totais dos shoppings da Multiplan subiram 28,3% em relação ao mesmo período do ano passado, e saltaram 25,9% frente ao resultado do terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia.

As vendas totalizaram R$ 4,7 bilhões, um novo recorde para um terceiro trimestre da Multiplan. Segundo a companhia, todos os shoppings sob sua administração apresentaram crescimento de dois dígitos sobre o terceiro trimestre do último ano — que, por sua vez, já havia registrado um forte ganho de 98,1% frente ao que foi reportado no mesmo período de 2019, antes dos lockdowns causados pela covid-19.

O principal destaque foi o Shopping Vila Olímpia que teve crescimento de 51,6% nas vendas na comparação anual, beneficiado pelo crescimento de 43,2% no fluxo de veículos no período.

Já as vendas nas mesmas lojas (SSS) registraram alta de 23,9% no trimestre frente ao mesmo período do ano anterior. O setor que mais contribuiu para a alta foi o de serviços, que cresceu 49,6% no período, “beneficiado, principalmente, pelos desempenhos das lojas satélites”, segundo a companhia.

A companhia divulga seus resultados do terceiro trimestre no dia 3 de novembro, após o fechamento do mercado.