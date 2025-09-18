Venda da Avon Internacional cheira a sucesso e Natura dispara até 15% na bolsa

As ações da Natura (NATU3) disparam na bolsa brasileira nesta quarta-feira, 18, e lideram com folga as maiores altas do Ibovespa. A alta coincide com a notícia da venda das operações da Avon na Europa, África e Ásia à empresa de investimentos americana Regent. Às 11h10 (horário de Brasília), NATU3 subia 13,08%, a R$ 10,03.

Ativo colocado à venda na reestruturação da Natura, a Avon International era considerada uma "pedra no sapato" da companhia por seu elevado consumo de caixa. Agora falta à companhia vender a operação da Avon na Rússia.

"A companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o mercado russo da Avon", afirma a Natura.

Natura negocia Avon por valor simbólico e pagamentos extras

A operação, no fechamento, terá valor nominal simbólico de £ 1 (R$ 7,20), inferior ao de uma passagem de metrô no Rio de Janeiro. Mas trata-se, na verdade, de uma transação grande, com pagamentos adicionais que podem chegar a £ 60 milhões (R$ 431,4 milhões).

O valor é, inclusive, maior que a venda da Avon na América Central e na República Dominicana (Avon CARD), anunciada no começo desta semana — ela também teve um valor nominal simbólico, de US$ 1 (R$ 5,28), mas será acrescida de um pagamento de US$ 22 milhões (R$ 117,4 milhões).

O comprador é o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e Peru.

O impacto da venda da Avon no Brasil

A venda da Avon International, explica a Natura, não impacta as operações na América Latina, que seguem como prioridade estratégica da companhia.

A gestão da marca na região segue sob controle da companhia e é com ela que a Natura pretende crescer no México, mercado onde a empresa vê seu maior potencial de expansão.