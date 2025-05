Vem compra pela frente? Brava (BRAV3) lidera altas do Ibovespa com pedido de exclusão de poison pill

As ações da Brava (BRAV3), petroleira resultante da fusão entre a Enauta e a 3R, lideram as altas do Ibovespa no pregão de hoje, reagindo à notícia de que o fundo Yellowstone pediu o fim da cláusula de 'poison pill' da companhia.

Essa cláusula determina que investidores que cheguem à participação de mais de 25% na empresa precisem fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) voltada a todos os acionistas dando a eles um prêmio pelos papéis.

O anúncio feito ontem foi interpretado pelo mercado como um interesse do fundo, que tem 5,3% da petroleira, em aumentar sua fatia na companhia.

A XP não espera mudanças relevantes nos fundamentos da Brava neste momento, mas acredita que as ações possam reagir positivamente diante da expectativa de potenciais fluxos de compra no papel.

Por volta das 15h, os papéis da Brava subiam 3,91%, na maior alta do índice de referência da B3. Na parte da manhã, as ações chegaram a subir mais de 6%.

Quem está por trás do Yellowstone

Gerido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame), o Yellowstone tem como cotista a EBrasil, que tem termelétricas no Nordeste e é cotista relevante no Fundo de Investimento em Participações (FIP) que gere a Ocyan, operadora de plataformas que atua no campo de Papa-Terra, da Brava.

No começo de maio, a EBrasil já assegurou um assento no conselho da Brava, ocupado agora por Richard Kovacs.

Hoje, o Yellowstone é o maior acionista da Brava, com 5,3% de participação. A empresa tem capital pulverizado: o Bradesco é o maior acionista, com 12,2% do capital e a gestora Jive, especialista em ativos estressados, tem 7,1%.

Mecanismo da OPA

Em documento arquivado ontem, o Yellowstone pediu que o conselho de administração posteriormente submeta aos acionistas uma proposta de alteração do estatuto social da companhia.

A proposta é de exclusão dos artigos 40, 41, 42 e 48, que tratam da obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) em caso de aquisição de participação relevante[/grifar].

A justificativa do fundo é que a empresa já está madura e consolidada no setor de petróleo e gás, e que a cláusula da OPA é uma barreira para pessoas virem comprar ações, pois é uma obrigação de desestimula a compra por grande players.

“Excluir a obrigatoriedade de OPA pode abrir espaço para que um novo controlador ou investidor relevante entre na companhia sem pagar prêmio de controle aos demais acionistas. Os minoritários perdem força”, diz o analista da Benndorf João Tonello.

Segundo ele, o risco disso é que venha um grupo grande, compre algo e mude a estrutura da empresa, como fusões, aquisições ou reestruturações societárias. “É um movimento estranho para mim, porque nós, institucionais, prezamos por regras de proteção e previsibilidade na empresa”, pontua.