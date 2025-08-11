Veja como fechou o dólar hoje: mercado repercutiu tarifaço e Boletim Focus

O dólar à vista fechou, nesta segunda-feira, 11, em alta de 0,11%, a R$ 5,442, depois de oscilar entre R$ 5,434 e R$ 5,459.

Com poucos impulsionadores para o mercado, o foco dos investidores se voltou para o Boletim Focus divulgado hoje. O documento que reúne as projeções de analistas consultados pelo Banco Central (BC) indicou a redução das projeções de inflação pela 11ª semana seguida.

De acordo com os economistas, a expectativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 é que feche o ano em 5,05%, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação à estimativa da semana anterior.

As atenções se voltam para esta terça-feira, 12, quando será divulgado o IPCA de julho, em que a estimativa é de aceleração na inflação.

No cenário internacional, investidores acompanham o encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para falar sobre o fim da guerra na Ucrânia.

"Se o Putin vai ceder ou não é algo muito difícil a gente saber, mas já é um encontro que gera expectativas no mercado. Agora, o que a gente sabe é que quando se tem uma possibilidade de paz, sem dúvida, os preços ficam menos tensionados", explica Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Mas antes desse encontro, há o fim da data que os Estados Unidos tinham colocado para começar as taxações aos chineses, que seria amanhã. "Porém, o Trump estendeu o prazo de tarifas em 90 dias, o que dá mais espaço de tempo para negociações e um certo respiro nos mercados", pontua Correia.

A semana ainda é marcada por dados de emprego nos Estados Unidos e balanços, como Sabesp (SBSP3), Natura (NTCO3), Itaúsa (ITSA4) e Localiza (RENT3).

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.