Veja as ações com o pior desempenho do trimestre nos EUA

O fim de março marca o encerramento do primeiro trimestre do ano, um 2025 que vem agitando os mercados globais até o momento. O medo de uma escalada na guerra tarifária entre os EUA e o resto do mundo preocupa analistas.

Os investidores também estão atentos, claro, às ações das empresas. Em alguns casos, o desempenho vem sendo sofrível.

De acordo com o site Market Watch, o pior papel do ano até agora é o da Deckers Outdoor Corp, empresa de designer e distribuição de calçados. A ação da empresa já caiu 45% em 2025. Outra que vem tendo um ano ruim é a Teradyne, que vende sistemas de teste automatizados e produtos de robótica. Sua ação já caiu 34,4%.

Completando este incômodo pódio está a Western Digital, empresa de armazenamento de dados que caiu 32,2% até o momento.

Confira o ranking de algumas das piores ações no trimestre no mercado dos EUA:

Empresa Variação

Deckers Outdoor Corp -44,9%

Teradyne Inc. -34,4%

Western Digital -32,2%

United Airlines -28,9%

Delta Airlines -27,9%

EPAM Systems -27,8%

Hewlett Packard Enterprise -27,2%

Os países que poderão ser os principais alvos das tarifas de Trump

Serão eles as primeiras vítimas das tarifas "recíprocas" de Donald Trump? Vários países têm elevados superávits comerciais com os Estados Unidos, para quem mais exportam do que importam.

A China está muito à frente de outros países, com um superávit comercial sobre bens de US$ 295,4 bilhões (R$ 1,7 trilhão)em 2024 com os Estados Unidos, segundo o Bureau of Economic Analysis (BEA), que faz parte do Departamento de Comércio dos EUA e publicou suas estatísticas anuais no início de fevereiro.A União Europeia vem em seguida com um superávit comercial de US$ 235,6 bilhões (R$ 1,35 trilhão), mas há disparidades significativas entre os países.

A Irlanda tem o maior superávit de todos os membros da UE, com € 86,7 bilhões (R$541 bilhões), um valor parcialmente explicado pela presença de vários grupos americanos como resultado de uma tributação vantajosa, particularmente no setor farmacêutico.