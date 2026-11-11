Veja 10 ações que ficaram até 50% mais baratas após a reeleição de Lula

RESUMO ＋ Dez empresas do Ibovespa com lucro, caixa positivo e dívida controlada tiveram queda de até 50,6% no múltiplo preço sobre lucro entre 23 de outubro e 9 de novembro, após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a Economatica. A varejista C&A liderou a redução do P/L, enquanto Tenda, Lojas Renner, Iguatemi e RD Saúde atingiram o menor P/L da série iniciada em 2017.

A forte correção da bolsa brasileira após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu uma janela de descontos na bolsa. Em pouco mais de duas semanas, dez empresas do Ibovespa que apresentam lucro, geração positiva de caixa e endividamento controlado tiveram quedas de até 50,6% no múltiplo preço sobre lucro (P/L), indicador utilizado para avaliar quanto o mercado paga pelos resultados de uma companhia.

É o que mostra um levantamento da Economatica, com dados de fechamento desta segunda-feira, 9, que identificou as dez ações com as maiores quedas de P/L entre as empresas que passaram pelos filtros de qualidade da pesquisa.

Em média, o múltiplo desse grupo recuou 35,1% desde 23 de outubro, último pregão antes do segundo turno das eleições presidenciais.

A C&A (CEAB3) aparece na primeira posição, com uma redução de 50,6% no P/L, que passou de 7,3 para 3,6 vezes o lucro. Na sequência estão Axia Energia (AXIA3), com queda de 45,2%, e Vibra (VBBR3), com recuo de 42,6%.

Completam o ranking Tenda (TEND3), com queda de 34,4% no P/L; Minerva (BEEF3), com recuo de 34%; Multiplan (MULT3), com baixa de 33,1%; Fleury (FLRY3), com redução de 32,4%; Lojas Renner (LREN3), com queda de 28,9%; Iguatemi (IGTI11), com recuo de 25,4%; e RD Saúde (RADL3), com baixa de 24,3%.

O período coincide com uma das correções mais intensas da história recente do mercado brasileiro . Entre 23 de outubro e 9 de novembro, o Ibovespa caiu 16%, passando de 205.083 para 172.236 pontos. O movimento ganhou força em 26 de outubro, primeira sessão após a confirmação da vitória de Lula no domingo, 25, quando o principal índice da B3 desabou 13,88% e acionou o circuit breaker pela primeira vez em mais de seis anos.

Naquela semana, o Ibovespa acumulou perdas de 18,12%, a quinta maior desvalorização semanal desde o início do Plano Real, em 1994, segundo levantamento da Elos Ayta. Foram cinco pregões consecutivos de queda, com uma perda de aproximadamente 37,2 mil pontos. Desde então, o índice recuperou parte das perdas. Em outubro, o índice terminou com desvalorização de 9,89%, e apenas 12 das 76 ações da carteira fecharam o mês no positivo.

A reação dos investidores refletiu a frustração de parte do mercado com o resultado eleitoral. Antes do segundo turno, os preços dos ativos brasileiros já incorporavam a possibilidade de alternância de poder e de mudanças na condução da política econômica.

A reeleição de Lula reverteu essas expectativas e aumentou a percepção de risco fiscal, provocando uma reavaliação das perspectivas para os juros e para os investimentos em ativos brasileiros.

Queda das ações e aumento dos lucros

A queda do P/L, no entanto, teve origens diferentes. O indicador é calculado a partir da relação entre o valor de mercado de uma companhia e seu lucro líquido acumulado em 12 meses. Isso significa que o P/L pode cair quando as ações perdem valor, quando o lucro da empresa aumenta ou pela combinação dos dois movimentos.

Esse segundo fator teve peso importante em duas das empresas que lideram o ranking. Na Axia Energia, o lucro acumulado em 12 meses aumentou 54,4% após a incorporação dos resultados do terceiro trimestre, enquanto a ação caiu 15,4% no período. Com isso, o P/L passou de 13,6 para 7,4 vezes.

Na Vibra, a dinâmica foi semelhante. O lucro de 12 meses cresceu 40,5% com a divulgação do balanço do terceiro trimestre, enquanto as ações recuaram 19,3%. O múltiplo caiu de 8,5 para 4,9 vezes.

Na C&A, por outro lado, a desvalorização das ações teve papel predominante. Os papéis perderam 41,7% entre 23 de outubro e 9 de novembro, enquanto o lucro de 12 meses cresceu 17,9% após a divulgação do resultado trimestral. A combinação levou o P/L de 7,3 para 3,6 vezes.

A varejista não foi a única a registrar uma queda expressiva nas cotações. A Tenda e a Minerva tiveram desvalorizações de 40,6% e 34%, respectivamente. No caso da Tenda, o lucro de 12 meses recuou 9,4%, enquanto, para a Minerva, permaneceu estável. As duas empresas, portanto, tiveram a redução do múltiplo explicada essencialmente pela queda dos preços das ações.

O mesmo aconteceu com a Iguatemi. As ações recuaram 25,4% e o P/L caiu na mesma proporção, de 13,4 para 10 vezes.

A base da Economatica ainda não incorporava o balanço do terceiro trimestre da Minerva e da Iguatemi na data de referência do estudo.

Quatro ações estão nas mínimas de P/L desde 2017

Além das quedas recentes, o levantamento chama a atenção para a comparação dos múltiplos com o histórico das próprias companhias. Tenda, Lojas Renner, Iguatemi e RD Saúde negociam nos menores níveis de P/L da série trimestral iniciada em 2017.

A Lojas Renner é um dos casos que mais se destacam nessa comparação. Com o múltiplo em 6,6 vezes o lucro, a varejista está 70% abaixo da mediana histórica de 22 vezes registrada desde 2017. A empresa também apresenta caixa líquido e margem de fluxo de caixa livre de 14%.

Na Tenda, o P/L chegou a 3,9 vezes. Já a RD Saúde passou a negociar a 20 vezes o lucro, após uma redução de 24,3% no múltiplo. Nesse último caso, as ações caíram 26,9%, enquanto o lucro acumulado em 12 meses diminuiu 3,4%.

A Minerva é o caso que exige mais cautela entre as dez empresas. Embora seu P/L tenha recuado para 6,1 vezes, próximo da mínima histórica de 5,9 registrada em março de 2026, a companhia apresenta alavancagem de 2,9 vezes (dívida líquida sobre Ebitda), praticamente no limite de 3 vezes adotado no levantamento. Além disso, sua margem líquida acumulada em 12 meses é de apenas 0,9%.

No levantamento, a Economatica partiu das empresas que integram a carteira teórica vigente do Ibovespa e excluiu bancos, seguradoras, holdings e prestadoras de serviços financeiros. As administradoras de shopping centers foram mantidas por serem consideradas empresas operacionais.

Das 76 companhias do índice, apenas 22 passaram pelos critérios estabelecidos: lucro líquido positivo nos últimos 12 meses, fluxo de caixa livre positivo, retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de pelo menos 10% e dívida líquida inferior a três vezes o Ebitda.

Entre essas 22 empresas, 20 tiveram redução do P/L no período analisado. A mediana da queda foi de 23,3%, enquanto a média das dez maiores reduções chegou a 35,1%.