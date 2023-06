Vamos (VAMO3) movimenta R$ 1,3 bilhão em oferta subsequente de ações

A Vamos (VAMO3), subsidiária da holding Simpar (SIMH3) , precificou sua oferta subsequente (follow-on, em inglês) em R$ 11 por ação. O preço saiu com desconto de 5,90% em relação à cotação do último fechamento, A oferta movimentou R$ 1,3 bilhão, com a venda de 118,4 milhões de ações.

Dois terços para Vamos, um terço para a Simpar

Do total da oferta, dois terços foi de emissão primária. Esse dinheiro arrecadado será utilizado em seu plano de crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e maquintas. e na redução da dívida líquida da empresa. Em março, essa diferença entre a dívida e o caixa da empresa era de R$ 7,2 bilhões.

O outro um terço da oferta foi realizada de forma secundária, com venda de participação da Simpar no negócio.