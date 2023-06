Vamos vai de novo à Bolsa para levantar R$ 1,5 bi em oferta subsequente de ações

A Vamos (VAMO3), locadora de caminhões e máquinas do grupo Simpar, vai fazer uma oferta subsequente de ações que poderá levantar R$ 1,5 bilhão, se considerado o valor de ações do fechamento de terça-feira, 20: R$ 12,67. Essa é a quarta oferta subsquente anunciada nos últimos dias, ao lado de Oncoclínicas (que realizou ontem sua operação), CVC e Localiza.

Serão emitidas 78.926.599 novas ações, o que vai gerar recursos para o caixa da empresa, e 39.463.299 ações serão vendidas pela Simpar, holding que controla a Vamos, a JSL e a Movida. Se concluída a oferta, é estimado que a Simpar, hoje detentora de 68,5% do capital social da Vamos, passe a deter 60,1% do capital social.

Exclusiva para investidores profissionais - ou seja, aquele que tem R$ 10 milhões ou mais para investir -, a oferta é coordenada pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com XP Investimentos, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, J.P. Morgan, UBS Brasil, Citigroup, Morgan Stanley e Safra.

O preço da ação fixado será divulgado no próximo dia 28 de junho e as ações passam a ser negociadas no dia 30 de junho.