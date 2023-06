Valor que bancos dos EUA tomaram de créditos emergenciais do Fed avançou na última semana

A soma que os bancos americanos tomaram de empréstimos pela janela de redesconto e pelo programa emergencial do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) avançou dos US$ 96 bilhões da semana passada para cerca de US$ 97,6 bilhões no período encerrado em 31 de maio.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu de US$ 4,21 bilhões a US$ 3,97 bilhões, enquanto a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) expandiu de US$ 91,9 bilhões para US$ 93,6 bilhões, comparando com o período anterior. O valor total está distante do pico de US$ 164,8 bilhões visto em março, na época da crise bancária causada pelo Silicon Valley Bank (SVB).

Já a categoria "outras extensões de crédito", cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), caiu de US$ 192,6 bilhões para US$ 188,1 bilhões. A modalidade também inclui os recursos do First Republic Bank, vendido ao JPMorgan.

Crise bancária nos EUA

O socorro aos bancos médios americanos começou em março com a crise de liquidez no Silicon Valley Bank (SVB), um banco de médio porte especializado no financiamento de startups.

A falência do banco foi decretada no dia 10 de março e deu início a um período de turbulência, com os investidores temendo uma reedição da crise financeira de 2008.

As autoridades se apressaram a prestar socorro e o mercado, desde então, vem monitorando a saúde do sistema bancário americano, em especial dos bancos regionais.

