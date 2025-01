Discussão sobre salário de Elon Musk leva fundo de pensão europeu a liquidar ações da Tesla

O Stichting Pensioenfonds ABP, um dos maiores fundos de pensão da Europa, liquidou suas ações da Tesla (TSLA), em setembro do ano passado, após discordâncias do pacote de remuneração do CEO da companhia, Elon Musk.

Ao todo, o fundo vendeu US$ 585 milhões em ações, um valor não tão alarmante considerando que o ABP possui um portfólio de US$ 552 bilhões.

A decisão foi inicialmente relatada pelo jornal holandês Het Financieele Dagblad na sexta, 10. Segundo o site, a motivação inclui também a desaprovação por parte do fundo das condições de trabalho da Tesla.

No domingo, 12, um porta-voz da ABP reafirmou à Bloomberg que o fundo “tinha um problema” com o pacote de pagamento de Musk, mas que a decisão também considerou custos, retorno e requisitos de investimento.

O pacote de pagamento da Tesla

Desde 2018, o plano de remuneração de Musk, CEO da Tesla, está sendo discutido. À época, em vez de Musk receber um salário fixo, ele seria compensado com ações da Tesla após atingir certas metas de desempenho para a companhia.

Já em 2018, após a primeira aprovação do pacote de pagamento, um acionista que era contra o plano entrou com um processo, afirmando que o CEO influenciou a aprovação do pacote. Como desfecho, em janeiro de 2024, uma juíza decidiu anular o pacote de remuneração de Musk.

Tentando contornar a decisão, o conselho da Tesla votou e aprovou novamente o pacote de remuneração em junho, com a ABP sendo contra ele e afirmando ser "controverso e excepcionalmente alto". Ainda assim, a mesma juíza barrou por uma segunda vez o plano em dezembro.

Se aprovado, Musk poderia receber até US$ 56 bilhões em ações da Tesla.

Motivação política?

A ABP disse ao NL Times que “não pode e não precisa investir em tudo”, reforçando que sua decisão de vender suas 2,6 milhões de ações da Tesla não possui motivação política, apenas as razões já declaradas.

Musk, por sua vez, é um grande apoiador do presidente eleito Donald Trump, com ambos representando a direita norte-americana. O empresário doou milhões de dólares para a campanha eleitoral do político e está co-liderando uma comissão chamada de “Departamento de Eficiência Governamental” (Department of Government Efficiency em inglês).

A remuneração de outros CEOs

É comum que CEOs não recebam salários fixos e sua remuneração seja baseada no desempenho da companhia, como no caso de Musk. Mesmo assim, o valor que o empresário receberia é "impressionante" em comparação com outras companhias. Veja a média salarial anual de outros CEOs:

Tim Cook (Apple): salário de US$ 3 milhões (podendo chegar a US$ 49 milhões com bônus, ações e outros incentivos);

Satya Nadella (Microsoft): salário de US$ 2,5 milhões (podendo chegar a US$ 48,5 milhões — o que inclui bônus, ações e outros incentivos).

Jensen Huang (NVidia): salário de US$ 1,25 milhão (podendo chegar a US$ 21,3 milhões com bônus, ações e outros incentivos).

Sundar Pichai (Alphabet/Google): salário estimado de US$ 2 milhões (podendo chegar a US$ 280,6 milhões, principalmente devido a um grande pacote de ações)

Mark Zuckerberg (Meta): salário de US$ 1 (o executivo possui cerca de 350 milhões em ações da companhia, os ganhos chegam por meio das ações).