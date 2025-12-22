Vale versus Petrobras: qual gigante da bolsa se saiu melhor em 2025

Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4) são duas das empresas mais influentes do Brasil, com papéis essenciais no desempenho do Ibovespa. Juntas, elas representam entre 20% e 25% do índice, e qualquer variação em suas ações tem impacto direto no mercado financeiro.

Em 2025, os desempenhos dessas duas gigantes mostraram trajetórias bem distintas, refletindo os desafios e as oportunidades do setor de atuação de cada uma.

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) acumulam baixa de aproximadamente 20% no ano, enquanto as preferenciais (PETR4), recuam mais de 15%. A Vale (VALE3) teve um desempenho positivo, com suas ações valorizando mais de 30%. Enquanto isso, o Ibovespa subiu 33% no ano.

O ano de Petrobras

O desempenho de cada uma está ligado às condições de mercado e à gestão interna. No caso da Petrobras, apesar da valorização negativa do preço das ações, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), avalia que o ano passou “sem surpresas” para a companhia.

“O risco político é uma constante na Petrobras. O investidor pode dormir de um jeito e acordar de manhã, de repente, com uma canetada do presidente da República que faz a ação cair”, afirma.

“Mas o preço do petróleo não subiu muito, o que às vezes gera essa interferência política na empresa. Ela teve um certo 'conforto' devido a isso, mas também fez declarações que assustaram o mercado, como planos de investir em etanol, comprar uma empresa de distribuição de botijão de gás novamente e investir em fertilizantes. Essas iniciativas geralmente não agradam o mercado nem os acionistas”, complementa.

Para os próximos anos, Adriano Pires prevê uma continuidade na queda nos preços do petróleo, o que deve impactar diretamente as receitas da empresa. Com um mercado pressionada pela alta oferta e uma demanda que, embora crescente, não tem sido suficiente para sustentar os preços elevados, a Petrobras precisa adotar uma abordagem mais cautelosa.

A companhia está tomando medidas para gerenciar sua dívida e investimentos diante do cenário de queda no preço da commodity. A empresa decidiu parar de alavancar para controlar sua dívida bruta de US$ 75 bilhões, que pode aumentar caso o petróleo caia para US$ 55 em 2026 ou 2027. Além disso, reduziu seus investimentos em 1,8% e colocou parte deles em espera, dependendo do preço do barril.