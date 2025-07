Vale (VALE3) tem crescimento na produção de cobre e níquel no 2º trimestre

A Vale apresentou um bom desempenho no segundo trimestre de 2025, com avanços em seus principais segmentos. A mineradora registrou crescimento na produção de cobre e níquel, enquanto manteve estabilidade na produção de minério de ferro, apesar de ajustes estratégicos em seu portfólio.

A produção de cobre atingiu 92,6 mil toneladas, um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado por maiores teores em Sossego e a capacidade nominal alcançada no Complexo Salobo. Já as vendas de cobre somaram 89 mil toneladas, com preço médio realizado de US$ 8.985/t, refletindo a valorização do metal na LME. Foi a maior produção para o segundo trimestre desde 2019.

No segmento de níquel, a produção totalizou 40,3 mil toneladas, um salto de 44% na comparação anual. O desempenho foi puxado por operações no Canadá e em Onça Puma, além da redução de paradas para manutenção.

A refinaria de Long Harbour, no Canadá, registrou seu melhor trimestre da história, com 11 mil toneladas produzidas. As vendas de níquel chegaram a 41,4 mil toneladas, com preço médio de US$ 15.800/t, em queda frente ao trimestre anterior devido à retração nos preços internacionais.

Ferro

A produção de minério de ferro somou 83,6 milhões de toneladas, alta de 4% em relação ao segundo trimestre de 2024, com destaque para o desempenho da planta de Brucutu e recorde de produção no S11D. No entanto, as vendas recuaram 3,1%, totalizando 77,3 milhões de toneladas, em linha com a estratégia de priorizar produtos de teor médio e otimizar o portfólio.

A produção de pelotas caiu 11,7%, para 7,85 milhões de toneladas, refletindo a revisão do guidance para 2025.

O relatório divulgado a investidores também destaca o avanço do projeto Bacaba, que recebeu Licença Prévia em junho e deve contribuir com 50 mil toneladas anuais de cobre a partir de 2028, com investimento estimado em US$ 290 milhões.

Apesar da queda nos preços médios realizados de minério de ferro, a companhia mantém sua projeção de produção para 2025 entre 325 e 335 Mt de minério de ferro e 160 a 175 kt de níquel.