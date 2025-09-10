Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Vale (VALE3) reduz meta de investimentos para 2025: veja a nova projeção

O ajuste reflete iniciativas de otimização do portfólio de projetos no ano, segundo a mineradora em fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 10

Vale: empresa diz que torre atingida por incêndio não afetou exportações de minério de ferro (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Vale: empresa diz que torre atingida por incêndio não afetou exportações de minério de ferro (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h17.

A Vale (VALE3) reduziu a meta de investimentos para o ano, cortando estimativa total para uma faixa entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões, ante US$ 5,9 bilhões estimados anteriormente. O ajuste reflete iniciativas de otimização do portfólio de projetos no ano, segundo a mineradora.

Em fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 10, a Vale afirmou que, no investimento de capital por negócios, estima em torno de US$ 1,7 bilhão para o segmento de metais para transição energética, ante US$ 2 bilhões projetados anteriormente.

Já a previsão para soluções de minério de ferro está mantida em cerca de US$ 3,9 bilhões.

A Vale também divulgou as projeções de vendas em 2025 para o produto “Carajás Médio Teor”, com previsão de cerca de 25 milhões de toneladas. Para o produto concentrado “PFC”, cerca de 24 milhões de toneladas.

Já a projeção da participação dos produtos no portfólio de soluções de minério de ferro foi descontinuada, segundo comunicado. Isso ocorre porque a estratégia agora busca mais flexibilidade no portfólio, permitindo capturar melhor o valor em qualquer cenário de mercado, incluindo com a introdução de novos tipos de produtos.

As outras estimativas divulgadas anteriormente pela mineradora permanecem inalteradas.

Acompanhe tudo sobre:ValeInvestimentos de empresasMineração

Mais de Invest

PETR4 e ELET6 fora: Empiricus atualiza carteira de ações; veja quem entra

Nubank (ROXO34) volta a ser o banco mais valioso da América Latina

Ações da Inditex, dona da Zara, sobem mais de 6% após sinal de retomada das vendas

Minerva ganha aval para ampliar exportação de carne bovina à Indonésia

Mais na Exame

Tecnologia

iPhone 17: confira os preços dos novos smartphones da Apple no Brasil

Future of Money

Franklin Templeton anuncia parceria com a Binance para iniciativas com ativos digitais

Onde Investir

PETR4 e ELET6 fora: Empiricus atualiza carteira de ações; veja quem entra

Brasil

Marinha do Brasil conclui compra de navio de guerra britânico