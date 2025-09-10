Vale (VALE3) reduz meta de investimentos para 2025: veja a nova projeção

A Vale (VALE3) reduziu a meta de investimentos para o ano, cortando estimativa total para uma faixa entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões, ante US$ 5,9 bilhões estimados anteriormente. O ajuste reflete iniciativas de otimização do portfólio de projetos no ano, segundo a mineradora.

Em fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 10, a Vale afirmou que, no investimento de capital por negócios, estima em torno de US$ 1,7 bilhão para o segmento de metais para transição energética, ante US$ 2 bilhões projetados anteriormente.

Já a previsão para soluções de minério de ferro está mantida em cerca de US$ 3,9 bilhões.

A Vale também divulgou as projeções de vendas em 2025 para o produto “Carajás Médio Teor”, com previsão de cerca de 25 milhões de toneladas. Para o produto concentrado “PFC”, cerca de 24 milhões de toneladas.

Já a projeção da participação dos produtos no portfólio de soluções de minério de ferro foi descontinuada, segundo comunicado. Isso ocorre porque a estratégia agora busca mais flexibilidade no portfólio, permitindo capturar melhor o valor em qualquer cenário de mercado, incluindo com a introdução de novos tipos de produtos.

As outras estimativas divulgadas anteriormente pela mineradora permanecem inalteradas.