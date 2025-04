Vale (VALE3): produção de minério de ferro tem queda de 4,5% no 1º trimestre

A Vale (VALE3) divulgou nesta terça-feira uma redução de 4,5% na produção de minério de ferro no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março deste ano, foram produzidas 67,7 milhões de toneladas do minério, como estava previsto em seu plano de produção, segundo relatório de produção e vendas divulgado pela companhia.

O documento explica que a queda na produção foi causada pelas chuvas elevadas no Sistema Norte. Mesmo assim, as vendas cresceram, sustentadas pelo uso estratégico de estoques.

"A produção de pelotas totalizou 7,2 Mt, 15% (1,3 Mt) menor a/a, devido à menor disponibilidade de pellet feed. As vendas de minério de ferro totalizaram 66,1 Mt, 4% (2,3 Mt) maior, impulsionadas pela flexibilidade da cadeia estendida da Vale, utilizando estoques avançados", diz o relatório da Vale.

Operação dos minérios de ferro nos sistemas Sul e Sudeste

Apesar da queda, a Vale destacou que os avanços nos projetos VGR1 (Sistema Sul) e Capanema (Sistema Sudeste) contribuíram para uma maior flexibilidade das operações, permitindo que a empresa siga alinhada plano de produção para 2025, que permanece entre 325 e 335 milhões de toneladas.

Segundo o relatório, no mesmo período, as vendas de minério de ferro cresceram 3,6%, totalizando 66,1 milhões de toneladas. O aumento foi possível graças à utilização de estoques antecipadamente posicionados ao longo da cadeia de suprimentos da empresa. "Dadas as condições atuais de mercado, a Vale tem priorizado ofertar produtos de teor médio, como nossos produtos blendados (BRBF) e produtos concentrados na China (PFC1), visando maximizar a geração de valor do nosso portfólio".

No Sistema Norte, a produção foi 900 toneladas menor que no primeiro trimestre, em razão das restrições de licenciamento em Serra Norte, já previstas no plano de produção, intensificadas pelos maiores níveis de chuva. "Estes efeitos foram parcialmente compensados pelo sólido desempenho operacional do S11D, que atingiu a maior produção para um primeiro trimestre, estimulado pelas iniciativas de confiabilidade dos ativos".

Já o preço médio de venda dos finos de minério de ferro ficou em US$ 90,80 por tonelada no primeiro trimestre, representando uma queda de quase 10% em relação ao mesmo intervalo de 2024. Esse recuo ocorreu devido principalmente aos prêmios menores. O preço médio realizado das pelotas também diminuiu em US$ 2,2/t t/t, totalizando US$ 140,8/t, por causa dos menores prêmios contratuais trimestrais.