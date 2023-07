Vale (VALE3): produção de minério cresce no 2º tri, mas vendas ainda buscam recuperação

A Vale (VALE3) registrou aumento na produção de minério de ferro no segundo trimestre, para 78,7 mil toneladas – crescimento de 6,3% na comparação anual. O número subiu também na comparação trimestral, com um crescimento de 17,9% frente às 66,7 mil toneladas registradas nos primeiros três meses do ano.

Segundo a companhia, o resultado reflete um desempenho recorde do complexo S11D (Serra Sul Carajás), somado ao bom resultado nos complexos de Itabira e Vargem Grande.

Já as vendas de finos de minério de ferro subiram apenas 0,9% na comparação anual, enquanto as vendas de pelotas ficaram em queda de 0,4%. Vale lembrar o indicador fechou o trimestre anterior no negativo. As vendas de finos ficaram em 63,3 mil toneladas, alta de 38,1% na comparação trimestral. Já as vendas de pelotas ficaram em 8,8 mil toneladas, ganhos de 8,3% frente ao primeiro trimestre.

O saldo levemente positivo entre abril e junho aconteceu com com a recuperação da produtividade do Terminal Ponta da Madeira, informou a Vale.

A recuperação plena da frente de vendas, no entanto, deve ficar apenas para o terceiro trimestre. “A Vale espera um menor gap entre produção e vendas no terceiro trimestre com a venda de estoques formados no primeiro semestre, dependendo das condições de mercado”, informou o relatório.

Resultado em cobre e níquel

A produção de cobre aumentou 41% na comparação com o segundo trimestre do ano anterior novamente com a aceleração do projeto Salobo III e à melhora de desempenho na operação de Sossego. As vendas de cobre aumentaram 43% no período, acompanhando o crescimento no volume de produção.

Já a produção de níquel subiu 8% na comparação anual, acompanhando a melhora do desempenho operacional em Sudbury, no Canadá, e na Indonésia. As vendas de níquel subiram 3% ante o segundo trimestre de 2022.

