Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Prio (PRIO3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta semana promete ser marcado por dados econômicos do Brasil e do mundo. No entanto, nesta segunda-feira, 11, a agenda de indicadores está relativamente vazia e é a movimentação das empresas listadas que devem fazer preço ao índice da bolsa brasileira. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Vale (VALE3)

A novela da sucessão da Vale ganhou um novo capítulo na sexta-feira, 8, depois do fechamento do Ibovespa. Em fato relevante, a mineradora informou que o seu Conselho de Administração, em comum acordo com o atual presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, decidiu estender o mandato deste até 31 de dezembro deste ano, enquanto o processo sucessório foi aberto. O atual dirigente deve assumir um papel de apoio ao novo escolhido, que deve assumir no início de de 2025. “A definição do novo presidente da Vale deverá considerar os atributos e perfil necessários para a posição frente a estratégia e desafios futuros da companhia”, diz o comunicado.

Petrobras (PETR4)

Outra blue chip que deve agitar a bolsa de valores brasileira é a Petrobras. Depois de não anunciar a distribuição de dividendos extraordinários referentes ao ano fiscal de 2023, na sexta-feira a estatal promoveu a sua videoconferência dos resultados dos 4T23 e coletiva de imprensa. Na ocasião, o presidente da petrolífera, Jean Paul Prates, reforçou que o excedente do lucro apurado será destinado à reserva de capital da companhia, que é exclusiva para a remuneração de seus acionistas. Contudo, a indicação de quando – e como – esses proventos serão distribuídos não ficou claro. Nesta segunda-feira, está previsto um encontro entre o comandante da estatal e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de tratar desse assunto dos dividendos.

Prio (PRIO3)

Na sexta-feira, a Prio reportou os seus resultados do quarto trimestre, no qual foi apurado um lucro líquido de US$ 324,21 milhões, alta de 71% frente ao mesmo período do ano anterior. Já o Ebitda lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) contabilizado no período foi de US$ 509,33 milhões, avanço de 202% frente ao 4T22.

Novo horário do Ibovespa

Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, a bolsa de valores brasileira vai fechar uma hora mais cedo. Apesar da mudança de horário, a pré-abertura do mercado será mantida às 9h45. Poucos minutos depois, às 10h, ocorre a abertura das negociações à vista, tanto do Ibovespa, quanto de outros índices. A mudança é somente em relação ao término. Com isso, as operações de ações, ETFs, BDR (Brazilian Depositary Receipts), e dos Fundos Imobiliários (FIIs) serão finalizadas às 17h, acompanhando o fechamento das bolsas americanas.

Confira as últimas notícias de Invest: