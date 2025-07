Vale (VALE3): mineradora anuncia data para divulgação de resultados do segundo trimestre

A Vale (VALE3) anunciou as datas de divulgação de seus resultados operacionais e financeiros do segundo trimestre de 2025. Segundo comunicado da companhia, os dados de produção e vendas serão publicados em 22 de julho. Já o balanço financeiro será conhecido em 31 de julho, após o fechamento do mercado.

No dia seguinte, 1º de agosto, às 11h (horário de Brasília), será realizada a tradicional teleconferência com analistas e investidores.

Primeiro tri abaixo das estimativas do mercado

Os números ganham ainda mais atenção após um início de ano aquém das expectativas. No primeiro trimestre, a mineradora reportou lucro líquido de US$ 1,394 bilhão — queda de 17% na comparação anual, quando havia registrado US$ 1,679 bilhão. O desempenho ficou abaixo do consenso de mercado. A expectativa da Bloomberg era de um lucro de US$ 1,52 bilhão, recuo de 9% frente ao mesmo período de 2024.

O Ebitda ajustado, métrica que avalia o desempenho operacional da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também veio abaixo das projeções. A Vale reportou US$ 3,115 bilhões, recuo de 9% na base anual. O mercado estimava um Ebitda de US$ 3,26 bilhões, queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outro ponto de atenção foi a dívida líquida, que avançou 21% em relação ao primeiro trimestre de 2024, somando US$ 12,2 bilhões. O aumento do endividamento em meio à pressão sobre resultados operacionais deve manter os holofotes voltados para os dados do segundo trimestre.