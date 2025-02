Vale (VALE3) lança projeto de R$ 70 bi em Carajás para expansão da mineração de ferro e cobre

A Vale lançará o Projeto Novo Carajás em um evento nesta sexta-feira, 14. Em nota, o governo federal cita que o anúncio será de um investimento de R$ 70 bilhões por parte da companhia na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás, no município de Parauapebas, no Pará. O investimento de ser realizado de 2025 a 2030.

Segundo a Vale, essa é uma alocação de capital estratégica na região rica em minerais essenciais para a descarbonização e a transição energética global.

O projeto visa apoiar o crescimento e otimização da produção da companhia em minério de ferro, além de acelerar o crescimento da produção de cobre — conforme metas divulgadas ao mercado anteriormente. O programa também deve promover uma série de investimentos em tecnologia, saúde e segurança, manutenção de equipamentos e operações e sustentabilidade.

Além da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o evento também deve contar com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está prevista no evento.

A produção da Vale em 2025

Em dezembro, durante o evento anual Vale Day, a companhia afirmou a investidores em Nova York que previa a produção entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025. A mineradora também estimou que a produção do minério atingirá entre 340 milhões a 360 milhões de toneladas em 2026, e ficará em cerca de 360 milhões em 2030.

Já para o cobre, a mineradora projetou uma produção entre 340 mil e 370 mil toneladas para 2025. Esse valor sobe a 420 a 500 mil toneladas em 2030 e chega a cerca de 700 mil em 2035.