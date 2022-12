Vale (VALE3) irá distribuir R$ 1,3 bi em juros sobre capital próprio

A mineradora Vale (VALE3) anunciou na noite desta quinta-feira, 1, que irá pagar R$ 1,319 bilhão em juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao resultado da companhia no terceiro trimestre deste ano.

O acionista receberá R$ 0,2908 por ação. O valor é uma antecipação do pagamento da companhia referente ao ano de 2022, logo, o montante será abatido do valor total que a companhia pagaria rferente ao segundo semestre deste ano.

A data para pagamento do provento ainda será definida pela companhia.

Irão receber o JCP os detentores de ações da Vale até o dia 12 de dezembro de 2022 (data com).

A partir do dia 13 de dezembro, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao JCP.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Resultado da Vale (VALE3) no 3º tri

O lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale foi de R$ 23,3 bilhões no terceiro trimestre, alta de 25% frente ao mesmo período do ano anterior. O valor, no entanto, representa uma queda de 22,4% em comparação com o segundo trimestre.

Embora o resultado tenha sido positivo, o principal indicador de caixa da companhia, o Ebitda, sofreu redução. O Ebitda ajustado proforma das operações continuadas foi de R$ 19,3 bilhões, queda de 46,9% na comparação anual.

Leia também: Petrobras (PETR4) promete continuidade com plano estratégico, mas mercado segue desconfiado