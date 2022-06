Vale (VALE3) anuncia oferta de aquisição de bonds de até US$ 1 bilhão

A mineradora Vale (VALE3) comunicou ao mercado a intenção de adquirir até US$ 1 bilhão em bonds — títulos de dívida emitidos no exterior — com vencimentos que variam de 2026 a 2042. O anúncio foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, 3.

A oferta termina no dia 9 de junho — data em que será determinado o preço da oferta.

Se a oferta chegar ao valor máximo, de US$ 1 bilhão, o valor seria equivalente a praticamente 5% da atual dívida líquida expandida da companhia, avalia a Ativa Investimentos.

“Consideramos o movimento positivo para a companhia, que reafirma seu compromisso com a geração de valor ao seu acionista e atualmente dispõe de uma sólida posição de US$ 9 bilhões em caixa para realizar a oferta com tranquilidade”, informaram os analistas da Ativa, em nota.

A companhia informou que fará aquisição de “todos e quaisquer bonds” emitidos nas seguintes séries: