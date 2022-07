Vale (VALE3) anuncia distribuição de R$ 17 bilhões em dividendos

A Vale anunciou nesta quinta-feira (28), via fato relevante, que vai distribuir R$ 17 bilhões em dividendos. Serão pagos R$ 3,52 por ação, sendo que R$ 2,03 são dividendos e R$ 1,53 juros sobre capital próprio. A companhia ainda traz a referência em dólar, de US$ 0,66 por ação.

O pagamento será realizado no dia 1º de setembro aos acionistas que atenderem aos seguintes critérios: terem ações da Vale negociadas na B3 até o dia 11 de agosto e ADRs negociadas na NYSE até o dia 15 de agosto. Quem tiver ADRs vai receber o pagamento por meio do Citibank no dia 9 de setembro de 2022. Para os acionistas que têm ações na B3, qualquer alterações no cadastro com relação à residência e condição fiscal devem ser realizadas até o dia 8 de agosto.

A companhia informa que o valor de dividendos por ação pode sofrer alguma variação até à data de corte em decorrência do programa de recompra de ações. Caso isso aconteça, um novo aviso aos acionistas será feito com o valor final por ação.

Por enquanto, a Vale informa que o Conselho de Administração aprovou o cancelamento de 220.150.800 ações ordinárias da companhia sem reduzir seu capital social. Como resultado do cancelamento, o capital social da Vale será composto por 4.778.889.251 ações ordinárias e 12 ações preferenciais.