Vale vai divulgar balanço do 1º trimestre este mês: saiba quando

A Vale (VALE3) divulgou nesta segunda-feira (6) o calendário de resultados do primeiro trimestre de 2026. O relatório de produção e vendas será o primeiro a ser publicado, previsto para 16 de abril (quinta-feira), após o fechamento do mercado.

Já o resultado financeiro completo do primeiro trimestre do ano será divulgado em 28 de abril (terça-feira), também após o fechamento do mercado. No dia seguinte, 29 de abril (quarta-feira), a mineradora realizará teleconferência com webcast para analistas e investidores, às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo em inglês e tradução simultânea para o português.

O novo balanço será divulgado cerca de dois meses após a Vale reportar seus números do quarto trimestre de 2025, quando a companhia registrou prejuízo líquido atribuído aos acionistas de US$ 3,8 bilhões. O resultado foi fortemente impactado por uma baixa contábil (impairment) de US$ 3,4 bilhões referente aos ativos de níquel no Canadá, além de um efeito tributário negativo de US$ 2,8 bilhões.

Excluindo esses itens não recorrentes, a mineradora teria registrado lucro líquido de US$ 1,464 bilhão, alta de 68% na comparação anual. O Ebitda atingiu US$ 4,834 bilhões, com crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto a receita líquida de vendas avançou 9%, para US$ 11,06 bilhões.

Em volumes, as vendas de minério de ferro cresceram 5% na comparação anual, e os volumes de cobre e níquel subiram 8% e 5%, respectivamente. A dívida líquida encerrou o trimestre em US$ 15,6 bilhões, uma redução de US$ 1 bilhão em relação ao período anterior, com fluxo de caixa livre recorrente de US$ 1,688 bilhão, alta de 8% no comparativo anual.

Para 2026, a Vale prevê investimentos (capex) de US$ 5,5 bilhões. A companhia também tem US$ 1,8 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, que se somam ao dividendo extraordinário de US$ 1 bilhão já distribuído em janeiro.