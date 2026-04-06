Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Vale vai divulgar balanço do 1º trimestre este mês: saiba quando

Mineradora divulgou calendário de apresentação dos números do primeiro trimestre do ano

Vale: empresa diz que torre atingida por incêndio não afetou exportações de minério de ferro (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Vale: empresa diz que torre atingida por incêndio não afetou exportações de minério de ferro (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19h06.

A Vale (VALE3) divulgou nesta segunda-feira (6) o calendário de resultados do primeiro trimestre de 2026. O relatório de produção e vendas será o primeiro a ser publicado, previsto para 16 de abril (quinta-feira), após o fechamento do mercado.

Já o resultado financeiro completo do primeiro trimestre do ano será divulgado em 28 de abril (terça-feira), também após o fechamento do mercado. No dia seguinte, 29 de abril (quarta-feira), a mineradora realizará teleconferência com webcast para analistas e investidores, às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo em inglês e tradução simultânea para o português.

O novo balanço será divulgado cerca de dois meses após a Vale reportar seus números do quarto trimestre de 2025, quando a companhia registrou prejuízo líquido atribuído aos acionistas de US$ 3,8 bilhões. O resultado foi fortemente impactado por uma baixa contábil (impairment) de US$ 3,4 bilhões referente aos ativos de níquel no Canadá, além de um efeito tributário negativo de US$ 2,8 bilhões.

Excluindo esses itens não recorrentes, a mineradora teria registrado lucro líquido de US$ 1,464 bilhão, alta de 68% na comparação anual. O Ebitda atingiu US$ 4,834 bilhões, com crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto a receita líquida de vendas avançou 9%, para US$ 11,06 bilhões.

Em volumes, as vendas de minério de ferro cresceram 5% na comparação anual, e os volumes de cobre e níquel subiram 8% e 5%, respectivamente. A dívida líquida encerrou o trimestre em US$ 15,6 bilhões, uma redução de US$ 1 bilhão em relação ao período anterior, com fluxo de caixa livre recorrente de US$ 1,688 bilhão, alta de 8% no comparativo anual.

Para 2026, a Vale prevê investimentos (capex) de US$ 5,5 bilhões. A companhia também tem US$ 1,8 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, que se somam ao dividendo extraordinário de US$ 1 bilhão já distribuído em janeiro.

Acompanhe tudo sobre:ValeMinério de ferroBalanços

Mais de Invest

Ibovespa fecha estável e dólar cai para menor nível desde fevereiro

Dona do Fasano sobe no conceito de analistas após balanço; XP dobra preço-alvo

Ibovespa e dólar operam estáveis em meio a falas de Trump sobre guerra no Irã

A queda da Selic já começou e pode mudar seu bolso mais do que você imagina

Mais na Exame

Economia

Governo vai aumentar preço do cigarro para compensar redução tributária do querosene de aviação

Pop

Quem sai do BBB 26? Enquete aponta participante com mais de 60% de rejeição

Future of Money

CEO do JPMorgan admite concorrência com blockchain

Marketing

91% dos brasileiros planejam comprar motivados pela Copa 2026