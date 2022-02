Vale tem lucro de US$ 5,4 bi no 4º tri e anuncia US$ 3,5 bi em dividendos

A mineradora Vale (VALE3) teve lucro líquido de US$ 5,4 bilhões no quarto trimestre de 2021, ante US$ 739 milhões no mesmo período de 2020, informou a companhia nesta quinta-feira, dia 24, depois do fechamento do mercado.

A Vale também informou que o seu Conselho de Administração aprovou nesta quinta dividendos de US$ 3,5 bilhões, baseado no desempenho do segundo semestre de 2021, valor que inclui uma remuneração extraordinária de US$ 1,25 bilhão, com pagamento previsto para março.

O lucro líquido superou as expectativas de analistas em pesquisa da Refinitiv, que previa um resultado líquido de US$ 4,7 bilhões, apesar de uma queda de 18% no preço realizado do minério de ferro na comparação anual em meio a restrições na produção de aço na China no período.

Na comparação com o terceiro trimestre, houve uma alta de 39,6%, principalmente devido à reclassificação da variação cambial acumulada no patrimônio líquido, que elevou o resultado financeiro em US$ 3,5 bilhões.

O efeito positivo, no entanto, foi parcialmente compensado por maiores despesas relacionadas ao rompimento de barragem em Brumadinho (MG), em 2019, principalmente pela provisão adicional de US$ 1,7 bilhão relacionada à descaracterização de barragens a montante.

A empresa também fez uma provisão adicional relacionada à Fundação Renova, responsável por gerir as reparações do rompimento de barragem em Mariana (MG), em 2015.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado pro forma (excluindo despesas relacionadas a Brumadinho e à pandemia) somou 6,96 bilhões de dólares entre outubro e dezembro, versus 9,1 bilhões de dólares um ano antes.

