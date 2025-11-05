Invest

Vale recompra parte de divida perpétua por R$ 3,76 bilhões

Pouco mais de 20% dos debenturistas aceitaram vender os títulos de volta à mineradora

Vale: debêntures recompradas foram emitidas em 1997

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19h09.

Menos de um quarto dos debenturistas aceitaram a proposta de recompra das debêntures da emissão 6ª da Vale (VALE). Segundo fato relevante, a mineradora  recomprou 89.410.390 dos títulos emitidos na época de sua privatização, correspondendo a 23,01% do total em circulação. Considerando o preço de R$ 42 por debênture, a companhia desembolsou cerca de R$ 3,755 bilhões.

No início de outubro, a mineradora anunciou a oferta de aquisição dos chamados títulos participativos, emitidos por 1 centavo de real em 1997, quando a companhia foi privatizada. As debêntures vencem apenas em 2099 e têm uma característica peculiar. Como seu nome sugere, eles dão aos seus detentores o direito a uma parte das receitas obtidas com minério de ferro e metais produzidos pela companhia, em determinadas regiões.

Na época da emissão, a exploração das minas ainda estava em fase inicial. Com algumas jazidas atingindo o ápice da produção, manter esses títulos em circulação tornou-se oneroso para a Vale.

A recompra tinha como objetivo reduzir os custos de dívida da mineradora, afirmam analistas da XP Investimentos. Lucas Laghi, Guilherme Nippes e Fernanda Urbano avaliam o movimento como positivo, já que a rentabilidade real desses títulos aos seus detentores é de cerca de 10%, acima do custo de financiamento da mineradora, que está em torno de 5,5%.

"Dado o baixo custo de financiamento da Vale, essa decisão de alocação de capital parece razoável para nós do ponto de vista financeiro", destacam os analistas em relatório.

