Vale quer converter incentivo fiscal de R$ 500 milhões em novas ações

A Vale convocou para o dia 30 de abril suas assembleias gerais ordinária e extraordinária, nas quais os acionistas irão deliberar sobre um aumento de capital de R$ 500 milhões e outros temas societários. O aumento elevará o capital social da Vale para R$ 77,8 bilhões.

A proposta de aumento de capital será feita por meio da capitalização de parte da reserva de incentivo fiscal de Imposto de Renda da companhia.

A operação será realizada sem a emissão de novas ações, o que significa que não haverá diluição da participação dos atuais acionistas. Trata-se apenas de uma transferência de valores dentro do próprio patrimônio líquido da companhia.

Segundo a mineradora, os valores estão relacionados a projetos realizados nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Pelas regras do regulamento do Imposto de Renda, esses recursos não podem ser distribuídos diretamente aos acionistas.

Do montante total proposto, R$ 466,2 milhões correspondem ao saldo da conta de incentivos fiscais de reinvestimento já liberados pela Sudam, referentes ao período entre 2011 e 2017.

Na assembleia extraordinária, os acionistas também irão deliberar sobre outras medidas societárias. Entre elas está a ratificação da indicação de Marcio Antônio Chiumento como membro do conselho de administração.

A pauta inclui ainda a incorporação das subsidiárias Baovale e CDA pela mineradora.

Já na assembleia geral ordinária, serão analisadas as demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício de 2025.

Também estarão em votação a destinação do resultado do ano passado, a fixação da remuneração dos administradores para 2026 e a eleição dos membros do conselho fiscal.