Vale, Petrobras, IPCA-15, gás na Europa e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais têm leve recuperação na manhã desta quarta-feira, 27, após voltarem a registrar duras perdas na véspera. O índice Nasdaq, que tombou 3,95% no último pregão, sobe cerca de 1%. Parte do alívio é representado pelo resultado da Microsoft, da última noite.

Os papéis da companhia de Bill Gates e Satya Nadella avançam mais de 5% no pré-mercado americano, depois de terem caído 3,74%. Por outro lado, as ações da Alphabet (Google) seguem em queda nesta manhã em reação ao resultado do primeiro trimestre, que saiu abaixo do esperado em lucro e receita.

O tom é de mais cautela na Europa, onde investidores repercutem o corte de parte do gás da Gazprom destinada à Bulgária e à Polônia.

A medida, com potenciais de causar racionamento de energia e piora de indicadores econômicos, foi tomada como contrapartida ao não pagamento em rublos russos. A bolsa da Polônia, como consequência, cai quase 1% nesta manhã, na contramão dos índices globais.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): +0,06% SSE Composite (Xangai): +2,49% Nikkei (Tóquio): -1,17% FTSE 100 (Londres): +0,82% DAX (Frankfurt): +0,49% CAC 40 (Paris): +0,82% S&P futuro (Nova York): +1,03% Nasdaq futuro (Nova York): +1,06% Petróleo Brent (Londres): +0,74% (para US$ 105,72)



IPCA-15

No Brasil, onde a bolsa local vem de quase 3% de queda, economistas seguem à espera do IPCA-15, referente à primeira quinzena de abril. A expectativa é de 1,85% de alta na comparação mensal, acelerando a inflação de 12 meses de 10,79% para 12,16%.

Boletim Focus divulgado excepcionalmente na última terça revelou que o mercado ainda tem esperanças de que, em algum momento até o fim do ano, a inflação começará a ceder. O consenso para o IPCA de 2022 é de que fique em 7,65%. Há um mês, a projeção estava em 6,86%.

Vale

Além dos dados do IPCA, há grandes expectativas para os resultados do primeiro trimestre que serão divulgados nesta quarta. Hoje é dia de balanço da Vale (VALE3), a maior e principal empresa do Ibovespa. Em prévia operacional publicada na última semana, a entrega da mineradora decepcionou analistas. O consenso de mercado é de que a companhia tenha lucro líquido próximo de US$ 4,1 bilhões e Ebitda de US$ 6,7 bilhões.

Petrobras

Outra gigante da bolsa brasileira, a Petrobras, (PETR3, PETR4) irá divulgar números do primeiro trimestre. A companhia, com balanço previsto para a próxima semana, reporta nesta noite seu relatório de produção e vendas. Os dados devem nortear as estimativas de investidores para o resultado, podendo levar a um remanejamento de posições de fundos.

WEG

Investidores devem repercutir o resultado trimestral da Weg (WEGE3) antes mesmo da abertura do mercado desta quarta. A companhia, de motores e tintas, tem receita relevante em dólar deve apresentar lucro líquido de R$ 882,5 milhões, segundo consenso da Bloomberg. A projeção para o Ebitda é de que fique em R$ 1,12 bilhão e a receita operacional em R$ 6,48 bilhões.

Outros balanços

Também estão previstos para hoje os resultados da Odontoprev (ODPV3), Vamos (VAMO3) e Dexco (DXCO3).