Vale: é hora de comprar depois do resultado do 1° tri?

O movimento das ADRs da Vale no pré-mercado dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 28, sinaliza um pregão de forte alta para as ações da companhia, que são as mais negociadas da bolsa brasileira. As ADRs chegaram a subir mais de 5% nesta manhã.

A valorização ocorre após a divulgação do balanço do primeiro trimestre da Vale, que superou as estimativas de investidores.

O lucro líquido da mineradora ficou em US$ 4,458 bilhões no período, abaixo dos US$ 5,546 registrados no primeiro trimestre de 2021. O número, no entanto, ficou acima das expectativas do mercado, que giravam em torno de US$ 4,1 bilhões. O Ebitda ajustado foi de US$ 6,374 bilhões.

Fora o resultado, a alta do minério de ferro nesta madrugada contribui com o movimento positivo. A alta, se refletida no mercado brasileiro, pode ser fundamental para o Ibovespa voltar aos 110.000 pontos, tendo em vista que a mineradora possui a maior participação do índice.

Para analistas do BTG, o balanço dá indicativos de que o guidance de produção de minério de ferro de 320-335Mt ainda pode ser alcançado neste ano.

"Este trimestre também marca a transição da empresa para uma abordagem diferente de balanço, definindo a meta de dívida líquida expandida em US$ 10-20 bilhões, o que acreditamos trazer flexibilidade adicional para a empresa", afirmaram Leonardo Correa e Caio Greiner, analistas do BTG, em relatório.

Eles ressaltam, porém, que mais importante que o balanço é o programa de recompra de ações anunciado pela Vale, classificada como uma "surpresa bem-vinda". A Vale espera adquirir até 10% das ações em livre circulação durante os próximos 18 meses.

"Esperamos uma reação positiva e reiteramos nossa classificação de compra para a Vale", disseram os analistas. O banco tem preço-alvo de US$ 22 para as ADRs da companhia, implicando em um potencial de alta de 40%.

