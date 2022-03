Vale e Petrobras disparam em volta do Carnaval e Ibovespa sobe a 115 mil

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 sobe nesta quarta-feira, 2, que marca a volta das negociações no mercado brasileiro após a pausa para o Carnaval. Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), com as maiores posições do Ibovespa, disparam com a valorização de commodities no exterior e são as principais responsáveis pelo movimento de alta. Devido à celebração da Quarta-feira de Cinza, a sessão teve início às 13h, com Ibovespa chegando a 115.428 pontos ainda nos primeiros minutos de pregão.

Às 13h50:

Ibovespa: + 1,52%, 114.862 pontos

Vale (VALE3): + 5,87%

Petrobras (PETR3): + 3,27%

Bolsas internacionais, que apresentaram maior cautela em relação à guerra na Ucrânia no início da semana, hoje, contribuem com o movimento positivo do Ibovespa. Os principais índices dos Estados Unidos sobem mais de 1% nesta tarde, com investidores repercutindo as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Nesta quarta, Powell reiterou a sinalização sobre alta de juros na próxima decisão monetária, embora tenha alertado que o conflito no Leste Europeu tornou as perspectivas "altamente incertas".

S&P 500: + 1,64%

Dow Jones: +1,72%

Nasdaq: + 1,20%

Parte das incertezas do mercado sobre o rumo da política monetária global derivam dos efeitos da alta do petróleo, que chegou a superar 110 dólares nesta quarta, estabelecendo uma nova máxima desde 2014. Com a intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo brent saltou cerca de 10%, desde sexta-feira, 25. Se por um lado a valorização força ainda mais a já pressionada inflação americana, por outro enfraquece o crescimento econômico.

Diante desse cenário, ações de petroleiras se tornaram abrigo para investidores. Como reflexo desse movimento, as ações da PetroRio (PRIO3) chegam a subir mais de 10%, liderando as altas do pregão. A 3R (RRRP3) sobe 7%.

PetroRio (PRIO3): + 9,10%

3R (RRRP3): + 6,91%

PetroRecôncavo (RECV3): + 8,42%

Siderúrgicas, que assim como a Vale (VALE3), são beneficiadas pela alta do minério de ferro, são outro destaque da sessão. Nesta madrugada, o metal negociado na bolsa chinesa de Dalian subiu 6%. Segundo a Reuters, interrupções nas exportações de minério de ferro na Rússia e na Ucrânia teriam contribuído para a alta da commodity.

Gerdau (GGBR4): + 4,64%

CSN (CSNA3): + 6,34%

Usiminas (USIM5): +1,99%

A alta do Ibovespa só não é maior nesta quarta devido às ações do setor financeiro. Papéis dos principais bancos do país caem cerca de 2% , enquanto as units do Inter puxam as quedas do setor, recuando cerca de 4%.

Banco Inter (BIDI11): - 3,91%

Itaú (ITUB4): - 1,77%

Bradesco (BBDC4): - 2,04%